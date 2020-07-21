В ОП подтвердили разговор Зеленского с "луцким террористом" перед освобождением заложников

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103772 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113179 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118071 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152414 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117303 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142827 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104537 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102872 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105210 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102324 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ОП подтвердили разговор Зеленского с "луцким террористом" перед освобождением заложников

В ОП подтвердили разговор Зеленского с "луцким террористом" перед освобождением заложников

Киев  •  УНН

 • 17002 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский поговорил с Максимом Кривошей, который захватил автобус с заложниками в Луцке. После этого трех человек отпустили. Такую информацию УНН подтвердили в Офисе Президена.

"Благодаря разговору Президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом "Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле", - сообщили в ОП.

Напомним, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. В автобусе находится около 20 заложников.

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Свои "требования" человек, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение. Президенты Зеленский исполнил одно из требований, записав видео-обращение с призывом смотреть фильм "Земляне".

Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полиции, представился именем Максим Плохим. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривошей.

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