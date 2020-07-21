Спецоперація у Луцьку: терорист Кривош стріляв у заступника голови Нацполіції

“Терорист вистрелив у заступника голови Нацполіції Євгенія Коваля, куля пройшла за 15-20 сантиметрів через скло. Євгеній Коваль повідомив, що терорист вів себе напружено”, — йдеться у повідомленні.

“Він перебував у нервовому стані, але все ближче до кінця розумів, що ми виконуємо свої забов’язання. Фрагменти перемовин і певні психологічні фактори зробили свою роботу, тому нам вдалося досягнути цього результату. Він вийшов із транспортного засобу, поклав зброю, як ми йому і сказали”, сказав очільник МВС Арсен Аваков.

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У свою чергу, Євген Коваль розповів, що завдяки командній роботі СБУ та правоохоронців системи МВС вдалося вдало провести спецоперацію по звільненню заручників та затриманню терориста.

“Разом ми розуміли та будували комунікаційний міст. Нам це вдалося. Завдання було — зрозуміти, що відбувається у автобусі, де знаходиться підозрюваний, у якому стані заручники та чи є поранені, побудувати комунікацію, зрозуміти настрій. Від цього залежав план подальший їх дій і результат спецоперації. Нам вдалося зробити це перемовинами, завдяки допомоги Президента України”, — зазначив Євгеній Коваль.

Відомо, що затриманий готувався до цього злочину заздалегідь і що у нього є спільники, які наразі затримані.

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Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната.



Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.