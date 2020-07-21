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Заручники, яких звільнили у Луцьку, перебувають в готелі

Заручники, яких звільнили у Луцьку, перебувають в готелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Звільнені особи, яких сьогодні у Луцьку утримував терорист Максим Кривош, наразі перебувають в луцькому готелі "Україна". Про це повідомляє корреспондент УНН з місця подій.

Так, повідомляється, що всі особи знаходяться в задовільному стані. Ніхто з них не потребував госпіталізації.

Ймовірно, з заручниками наразі працюють слідчі.

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната.

Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.

Українські Національні Новини

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