Заручники, яких звільнили у Луцьку, перебувають в готелі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Звільнені особи, яких сьогодні у Луцьку утримував терорист Максим Кривош, наразі перебувають в луцькому готелі "Україна". Про це повідомляє корреспондент УНН з місця подій.
Так, повідомляється, що всі особи знаходяться в задовільному стані. Ніхто з них не потребував госпіталізації.
Ймовірно, з заручниками наразі працюють слідчі.
Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната.
Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.