Заложники, которых освободили в Луцке, находятся в гостинице
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Освобожденные лица, которых сегодня в Луцке удерживал террорист Максим Кривошей, сейчас находятся в луцкой гостинице "Украина". Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
Так, сообщается, что все лица находятся в удовлетворительном состоянии. Никто из них не нуждался в госпитализации.
Вероятно, с заложниками сейчас работают следователи.
Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцка, был при себе пистолет, автомат и боевая граната.
Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша , который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.
Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.