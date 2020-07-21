З'явилось фото зброї харківського спільника терориста Кривоша - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У мережі показали фотографії арсеналу зброї харківського спільника терориста Максима Кривоша, який сьогодні захопив автобус із заручниками та пізніше був затриманий. Про це повідомляє УНН із посиланням на Харків Times.
Раніше перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький повідомляв, що спільника “луцького терориста” затримано в Харкові.
Як пише Харків Times із посиланням на джерела в правоохоронних органах, ймовірному харківському спільнику “луцького терориста” Кривоша — 44 роки. За попередніми даними, ця людина отримала від “луцького терориста” посилку зі зброєю і патронами.
“Правоохоронці встановлюють причетність затриманого до сьогоднішніх подій в Луцьку”, пише видання.
Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната.
Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.