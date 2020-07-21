Спільника “луцького терориста” затримано в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Максим Кривош, який захопив заручників сьогодні в центрі Луцька, мав спільників, деякі з них вже затримані. Про це журналістам у Луцьку повідомив перший заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький, передає кореспондент УНН.
“Він готувався, у нього є спільники, зараз по спільникам працюємо, вже деякі затримані”, — зазначив Баранецький.
Інформацію про спільників підтвердив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
“Його спільник затриманий, в тому числі кілька годин тому у Харкові один товариш затриманий, з яким він мав ділові контакти. Там вилучили кілька одиниць зброї, вибухівку тощо”, — сказав міністр.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.
В автобусі перебувало близько 20 заручників. Постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.