Сообщника "луцкого террориста" задержали в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Максим Кривош, который захватил заложников сегодня в центре Луцка, имел сообщников, некоторые из них уже задержаны. Об этом журналистам в Луцке сообщил первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий, передает корреспондент УНН.
"Он готовился, у него есть сообщники, сейчас по сообщникам работаем, уже некоторые задержаны", - отметил Баранецкий.
Информацию о сообщниках подтвердил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Его сообщник задержан, в том числе несколько часов назад в Харькове один товарищ задержан, с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, взрывчатку и т.д.", - сказал министр.
Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.
В автобусе находилось около 20 заложников. Пострадавших нет.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.