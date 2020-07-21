Появилось фото оружия харьковского сообщника террориста Кривоша - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В сети показали фотографии арсенала оружия харьковского сообщника террориста Максима Кривоша, который сегодня захватил автобус с заложниками и позже был задержан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьков Times.
Ранее первый заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий сообщал, что сообщника “луцкого террориста” задержали в Харькове.
Как пишет Харьков Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах, предполагаемому харьковском сообщнику “луцкого террориста” Кривоша — 44 года. По предварительным данным, этот человек получил от “луцкого террориста” посылку с оружием и патронами.
“Правоохранители устанавливают причастность задержанного к сегодняшним событиям в Луцке”, пишет издание.
Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната.
Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.
Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.