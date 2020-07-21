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Появилось фото оружия харьковского сообщника террориста Кривоша - СМИ

Появилось фото оружия харьковского сообщника террориста Кривоша - СМИ

Киев  •  УНН

 • 19468 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В сети показали фотографии арсенала оружия харьковского сообщника террориста Максима Кривоша, который сегодня захватил автобус с заложниками и позже был задержан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьков Times.

Ранее первый заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий сообщал, что сообщника “луцкого террориста” задержали в Харькове.

Как пишет Харьков Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах, предполагаемому харьковском сообщнику “луцкого террориста” Кривоша — 44 года. По предварительным данным, этот человек получил от “луцкого террориста” посылку с оружием и патронами.

“Правоохранители устанавливают причастность задержанного к сегодняшним событиям в Луцке”, пишет издание.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.

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