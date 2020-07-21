Спецоперация в Луцке: террорист Кривош стрелял в зампреда Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Террорист Максим Кривош, который сегодня захватил заложников в Луцке и позже был задержан в ходе спецоперации, во время задержания стрелял в заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр МВД Украины.
“Террорист выстрелил в заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля, пуля прошла по 15-20 сантиметров через стекло. Евгений Коваль сообщил, что террорист вел себя напряженно”, — говорится в сообщении.
“Он находился в нервном состоянии, но все ближе до конца понимал, что мы выполняем свои обязательства. Фрагменты переговоров и определенные психологические факторы сделали свою работу, поэтому нам удалось достичь этого результата. Он вышел из транспортного средства, положил оружие, как мы ему и сказали”, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
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В свою очередь, Евгений Коваль рассказал, что благодаря командной работе СБУ и правоохранителей системы МВД удалось удачно провести спецоперацию по освобождению заложников и задержанию террориста.
“Вместе мы понимали и строили коммуникационный мост. Нам это удалось. Задача была — понять, что происходит в автобусе, где находится подозреваемый, в каком состоянии заложники и есть раненые, построить коммуникацию, понять настроение. От этого зависел план дальнейшее их действий и результат спецоперации. Нам удалось сделать это переговорами, благодаря помощи Президента Украины”, — отметил Евгений Коваль.
Известно, что задержанный готовился к этому преступлению заранее и что у него есть сообщники, которые сейчас задержаны.
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Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцка, был при себе пистолет, автомат и боевая граната.
Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении Луцке 13 заложников террориста.
Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.