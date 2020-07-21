Спільник "луцького терориста" у Харкові співпрацює зі слідством: у поліції розповіли подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Харківська поліція розповіла подробиці про можливого спільника чоловіка, який сьогодні захопив заручників у Луцьку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
“Під час огляду домоволодіння громадянина поліцейські вилучили 4 корпуси ручних гранат РГД-5, 2 корпуси ручних гранат Ф-1 та 6 запалів типу УЗРГМ до них, 3 учбово-імітаційні запали, 2 пістолети ТТ , „Дрейзе“ і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до неї”, — йдеться у повідомленні.
За словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, співробітники поліції встановили причетність 44-річного харків’янина до злочину.
“Зброя та боєприпаси вилучені та будуть направлені на експертне дослідження”, — йдеться у повідомленні.
“На даний час чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та співпрацює зі слідством. Відпрацьовуються усі версії кримінального правопорушення”, резюмували правоохоронці.
Раніше перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький повідомляв, що спільника “луцького терориста” затримано в Харкові.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці показали зброю “луцького терориста”
Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната.
Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.