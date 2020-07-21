Сообщник "луцкого террориста" в Харькове сотрудничает со следствием: в полиции рассказали подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Харьковская полиция рассказала подробности о возможном сообщнике мужчине, который сегодня захватил заложников в Луцке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
“В ходе осмотра домовладения гражданина полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запали, 2 пистолета ТТ, „Дрейзе“ и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему”, — говорится в сообщении.
По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению.
“Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование”, — говорится в сообщении.
“В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии уголовного преступления”, резюмировали правоохранители.
Ранее первый заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий сообщал, что сообщника “луцкого террориста” задержали в Харькове.
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Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната.
Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша , который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили о освобождении в Луцке 13 заложников террориста.
Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.