Зеленский заявил о значительном росте российских обстрелов и обсудил с Туском усиление обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которого обсудил усиление оборонных возможностей Украины на фоне значительного увеличения российских обстрелов и дестабилизационной активности рф. Об этом глава государства сообщил в своем обращении, пишет УНН.

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По словам Зеленского, польская сторона полностью понимает ситуацию в сфере безопасности и угрозы, с которыми сталкивается Украина. Президент проинформировал Туска об актуальных оборонных потребностях и возможностях укрепления украинских позиций.

Сейчас значительно больше обстрелов и значительно больше российской дестабилизационной активности – подчеркнул Зеленский.

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В ходе разговора стороны также обсудили совместные шаги для усиления безопасности и противодействия российской агрессии.

Польские позиции сильны, и принципиально важно, что мы вместе работаем ради обеспечения безопасности – отметил Президент Украины.

Отдельное внимание Зеленский и Туск уделили дипломатической координации накануне встреч на уровне Европейского Союза в Брюсселе.

Глава государства поблагодарил польского премьера за поддержку Украины и понимание существующих угроз безопасности. Конкретных договоренностей о новых пакетах военной помощи по итогам разговора Зеленский не озвучил.

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