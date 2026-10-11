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Зеленский заявил о значительном росте российских обстрелов и обсудил с Туском усиление обороны Украины

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Зеленский сообщил Туску о росте российских обстрелов и дестабилизационной активности. Стороны согласовали координацию в сфере безопасности и дипломатии.

Зеленский заявил о значительном росте российских обстрелов и обсудил с Туском усиление обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которого обсудил усиление оборонных возможностей Украины на фоне значительного увеличения российских обстрелов и дестабилизационной активности рф. Об этом глава государства сообщил в своем обращении, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, польская сторона полностью понимает ситуацию в сфере безопасности и угрозы, с которыми сталкивается Украина. Президент проинформировал Туска об актуальных оборонных потребностях и возможностях укрепления украинских позиций.

Сейчас значительно больше обстрелов и значительно больше российской дестабилизационной активности

– подчеркнул Зеленский.

Украина и Польша координируют позиции перед встречами в ЕС

В ходе разговора стороны также обсудили совместные шаги для усиления безопасности и противодействия российской агрессии.

Польские позиции сильны, и принципиально важно, что мы вместе работаем ради обеспечения безопасности

– отметил Президент Украины.

Отдельное внимание Зеленский и Туск уделили дипломатической координации накануне встреч на уровне Европейского Союза в Брюсселе.

Глава государства поблагодарил польского премьера за поддержку Украины и понимание существующих угроз безопасности. Конкретных договоренностей о новых пакетах военной помощи по итогам разговора Зеленский не озвучил.

Отношения Трампа и Зеленского достигли самой низкой точки, однако американцы не планируют прекращать предоставлять разведданные — WSJ11.10.26, 15:20 • 11698 просмотров

Степан Гафтко

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