Зеленський заявив про значне зростання російських обстрілів та обговорив із Туском посилення оборони України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої обговорив посилення оборонних можливостей України на тлі значного збільшення російських обстрілів та дестабілізаційної активності рф. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, пише УНН.

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За словами Зеленського, польська сторона повністю розуміє безпекову ситуацію та загрози, з якими стикається Україна. Президент поінформував Туска про актуальні оборонні потреби та можливості зміцнення українських позицій.

Значно більше зараз обстрілів та значно більше російської дестабілізаційної активності – наголосив Зеленський.

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Під час розмови сторони також обговорили спільні кроки для посилення безпеки та протидії російській агресії.

Польські позиції сильні, і принципово, що ми разом працюємо заради гарантування безпеки – зазначив Президент України.

Окрему увагу Зеленський і Туск приділили дипломатичній координації напередодні зустрічей на рівні Європейського Союзу в Брюсселі.

Глава держави подякував польському прем'єру за підтримку України та розуміння наявних безпекових загроз. Конкретних домовленостей щодо нових пакетів військової допомоги за підсумками розмови Зеленський не озвучив.

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