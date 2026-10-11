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Зеленський заявив про значне зростання російських обстрілів та обговорив із Туском посилення оборони України

Київ • УНН

 • 1646 перегляди

Зеленський повідомив Туску про зростання російських обстрілів і дестабілізаційної активності. Сторони узгодили безпекову та дипломатичну координацію.

Зеленський заявив про значне зростання російських обстрілів та обговорив із Туском посилення оборони України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої обговорив посилення оборонних можливостей України на тлі значного збільшення російських обстрілів та дестабілізаційної активності рф. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, пише УНН.

Деталі

За словами Зеленського, польська сторона повністю розуміє безпекову ситуацію та загрози, з якими стикається Україна. Президент поінформував Туска про актуальні оборонні потреби та можливості зміцнення українських позицій.

Значно більше зараз обстрілів та значно більше російської дестабілізаційної активності

– наголосив Зеленський.

Україна та Польща координують позиції перед зустрічами в ЄС

Під час розмови сторони також обговорили спільні кроки для посилення безпеки та протидії російській агресії.

Польські позиції сильні, і принципово, що ми разом працюємо заради гарантування безпеки

– зазначив Президент України.

Окрему увагу Зеленський і Туск приділили дипломатичній координації напередодні зустрічей на рівні Європейського Союзу в Брюсселі.

Глава держави подякував польському прем'єру за підтримку України та розуміння наявних безпекових загроз. Конкретних домовленостей щодо нових пакетів військової допомоги за підсумками розмови Зеленський не озвучив.

Відносини Трампа і Зеленського впали до найнижчої точки, однак американці не планують припиняти надавати розвіддані – WSJ11.10.26, 15:20 • 12161 перегляд

Степан Гафтко

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