Зеленський заявив про значне зростання російських обстрілів та обговорив із Туском посилення оборони України
Київ • УНН
Зеленський повідомив Туску про зростання російських обстрілів і дестабілізаційної активності. Сторони узгодили безпекову та дипломатичну координацію.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої обговорив посилення оборонних можливостей України на тлі значного збільшення російських обстрілів та дестабілізаційної активності рф. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, пише УНН.
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За словами Зеленського, польська сторона повністю розуміє безпекову ситуацію та загрози, з якими стикається Україна. Президент поінформував Туска про актуальні оборонні потреби та можливості зміцнення українських позицій.
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Під час розмови сторони також обговорили спільні кроки для посилення безпеки та протидії російській агресії.
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Окрему увагу Зеленський і Туск приділили дипломатичній координації напередодні зустрічей на рівні Європейського Союзу в Брюсселі.
Глава держави подякував польському прем'єру за підтримку України та розуміння наявних безпекових загроз. Конкретних домовленостей щодо нових пакетів військової допомоги за підсумками розмови Зеленський не озвучив.
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