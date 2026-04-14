Зеленский: есть регионы, отстающие от графика подготовки к зиме

13 апреля, 16:56 • 15724 просмотра
Профсоюз авиаработников Украины выдвинул кандидатуру Сергея Бызова на должность Председателя Федерации профсоюзов Украины
Эксклюзив
13 апреля, 15:59 • 37289 просмотра
Украина будет сбивать "орешник" в космосе – эксперт резко оценил громкое заявление о новом оружии
13 апреля, 15:28 • 28497 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов почтил память погибших оружейниковPhoto
13 апреля, 14:02 • 29098 просмотра
Будущий премьер Венгрии Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС
13 апреля, 13:37 • 48765 просмотра
Сколько стоят бензин и дизель на украинских АЗС и повысятся ли они в ценеPhoto
13 апреля, 12:45 • 37135 просмотра
Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет
13 апреля, 12:07 • 17479 просмотра
ЕС стремится разблокировать Украине €90 млрд кредита после поражения Орбана - Bloomberg
Эксклюзив
13 апреля, 10:33 • 33340 просмотра
Лизинг самолетов пытаются приравнять к роялти: риски для украинских авиаперевозчиков
13 апреля, 08:39 • 16049 просмотра
Украина ожидает контакта Зеленского с Мадьяром - МИД
12 апреля, 14:08 • 29435 просмотра
США начинают блокаду Ормузского пролива: Трамп сделал заявление после срыва переговоров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.1м/с
50%
757мм
Графики отключений электроэнергии
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Ван И (политик)
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times
Шахед-136

Зеленский: есть регионы, отстающие от графика подготовки к зиме

Киев • УНН

 • 1482 просмотра

Президент заслушал доклад о состоянии энергосистемы и защите объектов. Ряд регионов отстают от графика работ.

Зеленский: есть регионы, отстающие от графика подготовки к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставании от планов в рамках выполнения планов устойчивости и подготовки к отопительному сезону в Киеве и трех областях, пишет УНН.

Детали

"Доклад Премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Важно, чтобы энергосистема работала стабильно и без ограничений. Благодарен всем, кто обеспечивает защиту и увеличение генерации. Рассчитываем также на новые договоренности с нашими партнерами по поставкам оборудования для энергообъектов – это должно быть достигнуто уже на этой неделе", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, подробно обсудили с Премьер-министром состояние реализации планов устойчивости наших областей и основных городов.

"В целом в работе уже 368 объектов – это касается прежде всего обновления защиты. Видим, к сожалению, отставание части регионов от графика, который был определен для конкретного результата до начала нового отопительного сезона. Есть вопросы к работам во Львовской, Волынской, Одесской областях и в Киеве", - указал Зеленский.

Как отметил Президент, "договорились с Премьер-министром о возвращении формата селекторов с участием всех необходимых чиновников, руководителей областей и общин, правоохранителей и военного командования, отвечающего за прикрытие объектов". "Задача общегосударственная – полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в определенный срок. Это защита людей, и ответственность за это будет персональной в каждом регионе", - подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Электроэнергия
Львовская область
Одесская область
Волынская область
Владимир Зеленский
Украина
Киев