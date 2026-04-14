Зеленский: есть регионы, отстающие от графика подготовки к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставании от планов в рамках выполнения планов устойчивости и подготовки к отопительному сезону в Киеве и трех областях, пишет УНН.

"Доклад Премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Важно, чтобы энергосистема работала стабильно и без ограничений. Благодарен всем, кто обеспечивает защиту и увеличение генерации. Рассчитываем также на новые договоренности с нашими партнерами по поставкам оборудования для энергообъектов – это должно быть достигнуто уже на этой неделе", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, подробно обсудили с Премьер-министром состояние реализации планов устойчивости наших областей и основных городов.

"В целом в работе уже 368 объектов – это касается прежде всего обновления защиты. Видим, к сожалению, отставание части регионов от графика, который был определен для конкретного результата до начала нового отопительного сезона. Есть вопросы к работам во Львовской, Волынской, Одесской областях и в Киеве", - указал Зеленский.

Как отметил Президент, "договорились с Премьер-министром о возвращении формата селекторов с участием всех необходимых чиновников, руководителей областей и общин, правоохранителей и военного командования, отвечающего за прикрытие объектов". "Задача общегосударственная – полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в определенный срок. Это защита людей, и ответственность за это будет персональной в каждом регионе", - подчеркнул Зеленский.

Кабмин оценил план энергетической устойчивости Украины в 278 млрд гривен