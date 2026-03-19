Кабмин оценил план энергетической устойчивости Украины в 278 млрд гривен

Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела рабочее совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений. Во время совещания речь шла о шагах Правительства по обеспечению энергетической устойчивости Украины и основных направлениях планов энергетической устойчивости регионов Украины, сообщает УНН со ссылкой на Telegram Свириденко.

Как отметила премьер-министр, общая стоимость плана вместе с потребностями Киева составляет почти 278 млрд гривен. Она добавила, что привлечение международных партнеров является ключевой задачей украинских представителей за рубежом.

Кроме того, Свириденко обозначила приоритетные задачи для украинских дипломатов на этом направлении.

Речь идет о совместной работе для усиления энергетической безопасности Украины, увеличении взносов в Фонд поддержки энергетики Украины, обеспечении нашего государства необходимым энергетическим оборудованием и топливом на фоне роста мировых цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке - отметила она.

