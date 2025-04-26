Зеленский встретился с Мелони в Риме. В ОП раскрыли детали

Президент Украины Владимир Зеленский и Глава Совета министров Италии Джорджа Мелони провели встречу в Риме. Речь шла о важности усиления давления на россию и гарантиях безопасности, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

По данным ОП, Глава государства проинформировал о последствиях массированного российского удара по Украине в ночь на 24 апреля. Тогда в Киеве погибли 12 человек, еще 87 были ранены. Президент отметил, что 46 дней назад Украина согласилась на полное, безусловное прекращение огня, и 46 дней россия продолжает убивать украинцев.

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Зеленский рассказал о конструктивных встречах украинской делегации с представителями США, Франции, Великобритании и Германии в Париже и Лондоне. Есть общая позиция о том, что безусловное прекращение огня должно стать первым шагом на пути к устойчивому миру в Украине.

Лидеры также обсудили важность усиления давления на россию и гарантии безопасности. Президент отметил принципиальную и четкую позицию Джорджи Мелони.

Глава государства подчеркнул, что приоритетом для Украины остается усиление противовоздушной обороны.

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