Зеленский встретился с Мелони в Риме. В ОП раскрыли детали
Киев • УНН
Зеленский проинформировал Мелони о последствиях российского удара 24 апреля, где погибли 12 человек. Лидеры обсудили усиление давления на рф и важность гарантий безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и Глава Совета министров Италии Джорджа Мелони провели встречу в Риме. Речь шла о важности усиления давления на россию и гарантиях безопасности, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
По данным ОП, Глава государства проинформировал о последствиях массированного российского удара по Украине в ночь на 24 апреля. Тогда в Киеве погибли 12 человек, еще 87 были ранены. Президент отметил, что 46 дней назад Украина согласилась на полное, безусловное прекращение огня, и 46 дней россия продолжает убивать украинцев.
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Зеленский рассказал о конструктивных встречах украинской делегации с представителями США, Франции, Великобритании и Германии в Париже и Лондоне. Есть общая позиция о том, что безусловное прекращение огня должно стать первым шагом на пути к устойчивому миру в Украине.
Лидеры также обсудили важность усиления давления на россию и гарантии безопасности. Президент отметил принципиальную и четкую позицию Джорджи Мелони.
Глава государства подчеркнул, что приоритетом для Украины остается усиление противовоздушной обороны.
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