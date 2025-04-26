Зеленський зустрівся із Мелоні в Римі. В ОП розкрили деталі

$41.690.00
47.420.00
ukenru
П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися
14:39 • 12762 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 23411 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 21196 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 67852 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 44206 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 43368 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 48140 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 51856 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 09:10 • 41196 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
25 квітня, 07:40 • 40820 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+9°
2.6м/с
40%
753 мм
Популярнi новини

Похорон Папи Франциска: Трамп і Зеленський мають місця у першому ряду

26 квітня, 08:49 • 15282 перегляди

Трамп і Зеленський провели "дуже продуктивну" зустріч на полях похорону Папи - Білий дім

26 квітня, 08:58 • 40135 перегляди

У Ватикані завершилася похоронна меса за Папою

26 квітня, 10:25 • 18664 перегляди

У Києві підліток нагрубіянив старшій жінці за зауваження за російську музику: на матір юнака склали протокол

26 квітня, 11:45 • 6110 перегляди

Друга зустріч Зеленського і Трампа в Римі не відбулася через "щільні графіки" - Sky News

12:39 • 9734 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 67859 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 75388 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 105709 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 156550 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 318474 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Еммануель Макрон

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Ватикан

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

14:39 • 12766 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 26465 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 63368 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 55519 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 59766 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

P-800 Oniks

The Times

Signal

Зеленський зустрівся із Мелоні в Римі. В ОП розкрили деталі

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Зеленський поінформував Мелоні про наслідки російського удару 24 квітня, де загинули 12 людей. Лідери обговорили посилення тиску на рф та важливість гарантій безпеки для України.

Зеленський зустрівся із Мелоні в Римі. В ОП розкрили деталі

Президент України Володимир Зеленський і Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні провели зустріч у Римі. Йшлося про важливість посилення тиску на Росію та гарантії безпеки, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

За даними ОП, Глава держави поінформував про наслідки масованого російського удару по Україні в ніч на 24 квітня. Тоді в Києві загинули 12 людей, іще 87 були поранені. Президент зазначив, що 46 днів тому Україна погодилася на повне, безумовне припинення вогню, і 46 днів росія продовжує вбивати українців.

Біля Макрона і Трампа: Ватикан змінив протокол, щоб Зеленський сидів у першому ряду на похороні Папи26.04.25, 19:45 • 3344 перегляди

Зеленський розповів про конструктивні зустрічі української делегації з представниками США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні. Є спільна позиція про те, що безумовне припинення вогню має стати першим кроком на шляху до сталого миру в Україні.

Лідери також обговорили важливість посилення тиску на росію та гарантії безпеки. Президент відзначив принципову та чітку позицію Джорджі Мелоні.

Глава держави наголосив, що пріоритетом для України залишається посилення протиповітряної оборони.

Тиск на росію та посилення української ППО: про що говорили президенти України та Франції26.04.25, 20:44 • 564 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Джорджа Мелоні
Рим
Франція
Сполучене Королівство
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Київ
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,326.80
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,804.47