Зеленський зустрівся із Мелоні в Римі. В ОП розкрили деталі

Президент України Володимир Зеленський і Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні провели зустріч у Римі. Йшлося про важливість посилення тиску на Росію та гарантії безпеки, передає УНН із посиланням на ОП.

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За даними ОП, Глава держави поінформував про наслідки масованого російського удару по Україні в ніч на 24 квітня. Тоді в Києві загинули 12 людей, іще 87 були поранені. Президент зазначив, що 46 днів тому Україна погодилася на повне, безумовне припинення вогню, і 46 днів росія продовжує вбивати українців.

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Зеленський розповів про конструктивні зустрічі української делегації з представниками США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні. Є спільна позиція про те, що безумовне припинення вогню має стати першим кроком на шляху до сталого миру в Україні.

Лідери також обговорили важливість посилення тиску на росію та гарантії безпеки. Президент відзначив принципову та чітку позицію Джорджі Мелоні.

Глава держави наголосив, що пріоритетом для України залишається посилення протиповітряної оборони.

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