Тиск на росію та посилення української ППО: про що говорили президенти України та Франції
Київ • УНН
Володимир Зеленський повідомив про розмову з Емманюелем Макроном щодо атак рф по Україні та потреби посилити ППО. Також обговорили шлях до повного припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці розмови із президентом Франції Емманюелем Макроном. Йшлося про наслідки атак рф по Україні, шлях до повного припинення вогню та посилення ППО, передає УНН.
Під час зустрічі з Президентом Емманюелем Макроном обговорили шлях до повного, безумовного припинення вогню та необхідність тиску на Росію для його встановлення
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