Тиск на росію та посилення української ППО: про що говорили президенти України та Франції

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці розмови із президентом Франції Емманюелем Макроном. Йшлося про наслідки атак рф по Україні, шлях до повного припинення вогню та посилення ППО, передає УНН.

Під час зустрічі з Президентом Емманюелем Макроном обговорили шлях до повного, безумовного припинення вогню та необхідність тиску на Росію для його встановлення - повідомив Зеленський.

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Крім того, Президент України розповів про наслідки російських атак по Кривому Рогу, Сумах і Києву.

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Для захисту життів українців є критична необхідність у посилені ППО. Ми розраховуємо на підтримку партнерів. Дякую Емманюелю за стійку підтримку України, за всі зусилля, які допомагають нашому народу вистояти й наближати мир - резюмував Зеленський.

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