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Давление на россию и усиление украинской ПВО: о чем говорили президенты Украины и Франции

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Владимир Зеленский сообщил о разговоре с Эмманюэлем Макроном об атаках рф по Украине и необходимости усилить ПВО. Также обсудили путь к полному прекращению огня.

Давление на россию и усиление украинской ПВО: о чем говорили президенты Украины и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Речь шла о последствиях атак рф по Украине, пути к полному прекращению огня и усилению ПВО, передает УНН.

Во время встречи с Президентом Эмманюэлем Макроном обсудили путь к полному, безусловному прекращению огня и необходимость давления на россию для его установления 

- сообщил Зеленский.

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Кроме того, Президент Украины рассказал о последствиях российских атак по Кривому Рогу, Сумам и Киеву.

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Для защиты жизней украинцев есть критическая необходимость в усилении ПВО. Мы рассчитываем на поддержку партнеров. Спасибо Эмманюэлю за устойчивую поддержку Украины, за все усилия, которые помогают нашему народу выстоять и приближать мир 

- резюмировал Зеленский.

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Антонина Туманова

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