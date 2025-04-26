Давление на россию и усиление украинской ПВО: о чем говорили президенты Украины и Франции
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о разговоре с Эмманюэлем Макроном об атаках рф по Украине и необходимости усилить ПВО. Также обсудили путь к полному прекращению огня.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Речь шла о последствиях атак рф по Украине, пути к полному прекращению огня и усилению ПВО, передает УНН.
Во время встречи с Президентом Эмманюэлем Макроном обсудили путь к полному, безусловному прекращению огня и необходимость давления на россию для его установления
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