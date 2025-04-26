Давление на россию и усиление украинской ПВО: о чем говорили президенты Украины и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Речь шла о последствиях атак рф по Украине, пути к полному прекращению огня и усилению ПВО, передает УНН.

Во время встречи с Президентом Эмманюэлем Макроном обсудили путь к полному, безусловному прекращению огня и необходимость давления на россию для его установления - сообщил Зеленский.

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Кроме того, Президент Украины рассказал о последствиях российских атак по Кривому Рогу, Сумам и Киеву.

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Для защиты жизней украинцев есть критическая необходимость в усилении ПВО. Мы рассчитываем на поддержку партнеров. Спасибо Эмманюэлю за устойчивую поддержку Украины, за все усилия, которые помогают нашему народу выстоять и приближать мир - резюмировал Зеленский.

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