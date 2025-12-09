$42.070.01
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский сделал заявление после назначения Бабиша премьером Чехии: призывает "быть сильными вместе", рассчитывает на встречу

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Андрея Бабиша с назначением Премьер-министром Чехии. Глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности работу чешского бизнеса в Украине.

Зеленский сделал заявление после назначения Бабиша премьером Чехии: призывает "быть сильными вместе", рассчитывает на встречу

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после назначения Андрея Бабиша премьер-министром Чехии, пишет УНН.

Искренне поздравляю Андрея Бабиша с назначением Премьер-министром Чехии и желаю ему успехов. Наше стратегическое партнерство – это сила для обеих наших стран и всей Европы. Благодарен за поддержку Украины и украинцев и рассчитываю на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности работу чешского бизнеса в Украине и с Украиной. Должны быть сильными вместе ради длительного мира, устойчивости и безопасности Европы. Буду рад встретиться с главой чешского правительства в ближайшее время

- написал Зеленский в X.

Дополнение

Президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша премьер-министром 9 декабря 2025 года. Бабиш возвращается к власти после четырех лет в оппозиции.

Миллиардера Бабиша официально назначили премьером Чехии

Перед этим Бабиш обещал сократить военную помощь Украине из государственного бюджета и заявил, что новое правительство может прекратить чешскую инициативу по боеприпасам, которая закупает боеприпасы крупного калибра для Украины со всего мира. Бабиш, как пишет Reuters, заявил, что схема была непрозрачной и с завышенными ценами, но не занял четкой позиции относительно будущего проекта, который имеет сильную поддержку президента.

Юлия Шрамко

