Зеленський зробив заяву після призначення Бабіша прем'єром Чехії: закликає "бути сильними разом", розраховує на зустріч

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву після призначення Андрея Бабіша прем'єр-міністром Чехії, пише УНН.

Щиро вітаю Андрея Бабіша з призначенням Прем’єр-міністром Чехії та бажаю йому успіхів. Наше стратегічне партнерство – це сила для обидвох наших країн і всієї Європи. Вдячний за підтримку України та українців і розраховую на подальший розвиток співпраці, зокрема роботу чеського бізнесу в Україні та з Україною. Маємо бути сильними разом заради тривалого миру, стійкості та безпеки Європи. Буду радий зустрітися з главою чеського уряду найближчим часом - написав Зеленський у X.

Доповнення

Президент Чехії Петр Павел призначив Андрея Бабіша прем'єр-міністром 9 грудня 2025 року. Бабіш повертається до влади після чотирьох років в опозиції.

Перед цим Бабіш обіцяв скоротити військову допомогу Україні з державного бюджету та заявив, що новий уряд може припинити чеську ініціативу щодо боєприпасів, яка закуповує боєприпаси великого калібру для України з усього світу. Бабіш, як пише Reuters, заявив, що схема була непрозорою та з завищеними цінами, але не зайняв чіткої позиції щодо майбутнього проєкту, який має сильну підтримку президента.