Ексклюзив
09:02
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Зеленський зробив заяву після призначення Бабіша прем'єром Чехії: закликає "бути сильними разом", розраховує на зустріч

Київ • УНН

 202 перегляди

Президент України Володимир Зеленський привітав Андрея Бабіша з призначенням Прем’єр-міністром Чехії. Глава держави висловив сподівання на подальший розвиток співпраці, зокрема роботу чеського бізнесу в Україні.

Зеленський зробив заяву після призначення Бабіша прем'єром Чехії: закликає "бути сильними разом", розраховує на зустріч

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву після призначення Андрея Бабіша прем'єр-міністром Чехії, пише УНН.

Щиро вітаю Андрея Бабіша з призначенням Прем’єр-міністром Чехії та бажаю йому успіхів. Наше стратегічне партнерство – це сила для обидвох наших країн і всієї Європи. Вдячний за підтримку України та українців і розраховую на подальший розвиток співпраці, зокрема роботу чеського бізнесу в Україні та з Україною. Маємо бути сильними разом заради тривалого миру, стійкості та безпеки Європи. Буду радий зустрітися з главою чеського уряду найближчим часом

- написав Зеленський у X.

Доповнення

Президент Чехії Петр Павел призначив Андрея Бабіша прем'єр-міністром 9 грудня 2025 року. Бабіш повертається до влади після чотирьох років в опозиції.

Мільярдера Бабіша офіційно призначили прем'єром Чехії09.12.25, 11:19 • 936 переглядiв

Перед цим Бабіш обіцяв скоротити військову допомогу Україні з державного бюджету та заявив, що новий уряд може припинити чеську ініціативу щодо боєприпасів, яка закуповує боєприпаси великого калібру для України з усього світу. Бабіш, як пише Reuters, заявив, що схема була непрозорою та з завищеними цінами, але не зайняв чіткої позиції щодо майбутнього проєкту, який має сильну підтримку президента.

Юлія Шрамко

