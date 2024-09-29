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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский рассказал о подготовке к следующему «Рамштайн», который состоится в октябре

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 17:43  •  4858 просмотра

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Цель - определить шаги для усиления давления на Россию и достижения справедливого мира.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал, что сейчас идет совместная с партнерами подготовка к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое запланировано на октябрь, сообщает УНН.

В обращении глава государства заявил, что россия ежедневно терроризирует Украину и сбрасывает каждый день около сотни управляемых авиационных бомб. 

"И это - постоянное напоминание всем нашим партнерам, которые могут помочь, что нужно больше дальнобойности для Украины, нужно больше ПВО для Украины, нужно больше санкций против России. Сейчас - за эту неделю, в разных наших переговорах в Америке - нашу позицию, наши аргументы услышали максимально подробно. Так, что уже любые вопросы излишни", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что на следующем заседании в формате "Рамштайн", должны быть определены совместные шаги по усилению давления на РФ.

"И уже команды - наша и партнеров - начали готовиться к "Рамштайн". За полторы недели, в октябре на "Рамштайн" мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно совместных шагов и общего видения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради мира. Справедливого мира", - заявил Зеленский.

Напомним

Следующая встреча в формате "Рамштайн" запланирована на 12 октября и состоится в Германии. Ожидается, что на ней будут присутствовать Президент Украины и президент США. Они планируют подробнее обсудить План Победы, который был представлен Владимиром Зеленским главе Соединенных Штатов во время их встречи в Белом доме 26 сентября.

В то же время, следует добавить, что США не предоставили разрешение на использование своего дальнобойного вооружения для ударов по территории РФ. Украинская сторона продолжает настаивать, что такие удары являются мерами самообороны и призывает таких союзников, как США и Великобритания все же предоставить на них разрешение.

Нардеп и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Егор Чернев предположил, что такие разрешение может быть получено от Соединенных штатов уже после выборов президента США.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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