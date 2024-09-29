Зеленський розповів про підготовку до наступного «Рамштайну», що відбудеться у жовтні

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів, що наразі триває спільна з партнерами підготовка до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке заплановано на жовтень, повідомляє УНН.

У зверненні глава держави заявив, що росія щоденно тероризує Україну і скидає кожного дня близько сотні керованих авіаційних бомб.

"І це – постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії. Зараз – за цей тиждень, у різних наших перемовинах в Америці – нашу позицію, наші аргументи почули максимально детально. Так, що вже будь-які питання зайві", - заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що на наступному засіданні у форматі "Рамштайн", мають бути визначені спільне кроки з посилення тиску на рф.

"І вже команди – наша й партнерів – почали готуватись до "Рамштайну". За півтора тижня, у жовтні на "Рамштайні" ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на росію за цю війну й заради миру. Справедливого миру", - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 12 жовтня і відбудеться у Німеччині. Очікується, що на ній будуть присутні Президент України та президент США. Вони планують детальніше обговорити План Перемоги, що був представлений Володимиром Зеленським очільнику Сполучених штатів під час їхньої зустрічі у Білому домі 26 вересня.

Водночас, слід додати, що США не надали дозвіл на використання свого далекобійного озброєння для ударів по території рф. Українська сторона продовжує наполягати, що такі удари є заходами самооборони та закликає таких союзників, як США та Велика Британія все ж надати на них дозвіл.

Нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони України Єгор Чернєв припустив, що такі дозвіл може бути отриманий від Сполучених штатів вже після виборів президента США.