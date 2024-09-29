Президент: росія щодня використовує проти України близько сотні КАБів
Київ • УНН
Президент України заявив про щоденний російський терор із використанням керованих авіабомб. Зеленський закликав партнерів надати Україні більше далекобійної зброї, ППО та посилити санкції проти РФ.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що росія щоденно використовує проти України близько сотні керованих авіабомб, передає УНН.
"І це – щоденний російський терор. Близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України. І це – постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії", - заявив глава держави.
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Він навів приклади терору росіян, які вони здійснили лише за один день.
"Сьогодні у Запоріжжі – чотирнадцять поранених людей після російського удару. Розбір завалів триває увесь день. Вдалося врятувати двох людей з-під завалів. Авіабомби – по звичайній житловій забудові, по звичайних міських об’єктах.
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Сьогодні ж росіяни завдали ударів керованими бомбами також по Харківщині, по Донеччині, по Сумщині. Зокрема, у Глухові – пошкодження кількох житлових будинків. На Харківщині пошкоджено багатоквартирні будинки, енергетичну інфраструктуру, медичну", - йдеться у зверненні глави держави.
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