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Президент: росія щодня використовує проти України близько сотні КАБів

Президент: росія щодня використовує проти України близько сотні КАБів

Київ • УНН

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Президент України заявив про щоденний російський терор із використанням керованих авіабомб. Зеленський закликав партнерів надати Україні більше далекобійної зброї, ППО та посилити санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що росія щоденно використовує проти України близько сотні керованих авіабомб, передає УНН.

"І це – щоденний російський терор. Близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України. І це – постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії", - заявив глава держави.

Окупанти вдарили двома КАБами по селищу на Харківщині: є постраждалі29.09.24, 14:20 • 18704 перегляди

Він навів приклади терору росіян, які вони здійснили лише за один день.

"Сьогодні у Запоріжжі – чотирнадцять поранених людей після російського удару. Розбір завалів триває увесь день. Вдалося врятувати двох людей з-під завалів. Авіабомби – по звичайній житловій забудові, по звичайних міських об’єктах. 

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Сьогодні ж росіяни завдали ударів керованими бомбами також по Харківщині, по Донеччині, по Сумщині. Зокрема, у Глухові – пошкодження кількох житлових будинків. На Харківщині пошкоджено багатоквартирні будинки, енергетичну інфраструктуру, медичну", - йдеться у зверненні глави держави.

Росіяни атакували FPV-дронами залізничну станцію на Сумщині: є поранені29.09.24, 16:11 • 24468 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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