Росіяни атакували FPV-дронами залізничну станцію на Сумщині: є поранені
Київ • УНН
Ворог атакував FPV-дронами залізничну станцію на Сумщині. Двоє співробітників Укрзалізниці та пасажирка отримали поранення, пошкоджено броньований тепловоз, рух поїздів продовжується з невеликою затримкою.
Ворог завдав удару FPV-дронами по залізничній станції на Сумщині. Як повідомляє Укрзалізниця, двоє її співробітників та пасажирка отримали поранення, передає УНН.
"У результаті ворожого обстрілу FPV-дронами прикордонної залізничної станції на Сумщині зазнали поранення машиніст, працівник станції та пасажирка поїзда №6605.
Загрози для життя немає, працюють медики", - йдеться в офіційному повідомленні.
В Укрзалізниці також додали, що броньований тепловоз зазнав пошкоджень, тож далі поїзд вирушить із допоміжним локомотивом з невеликою затримкою.
Нагадаємо
У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу 29 вересня залізничної станції "Запоріжжя-1" пошкоджено будівлю вокзалу та один із поїздів, обійшлося без постраждалих. Поїзди, які прямували до обстріляної станції приймали на станції "Запоріжжя-2". Наразі рух через станцію вже відновлено.