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Росіяни атакували FPV-дронами залізничну станцію на Сумщині: є поранені

Росіяни атакували FPV-дронами залізничну станцію на Сумщині: є поранені

Київ • УНН

 • 24468 перегляди

Ворог атакував FPV-дронами залізничну станцію на Сумщині. Двоє співробітників Укрзалізниці та пасажирка отримали поранення, пошкоджено броньований тепловоз, рух поїздів продовжується з невеликою затримкою.

Ворог завдав удару FPV-дронами по залізничній станції на Сумщині. Як повідомляє Укрзалізниця, двоє її співробітників та пасажирка отримали поранення, передає УНН.

"У результаті ворожого обстрілу FPV-дронами прикордонної залізничної станції на Сумщині зазнали поранення машиніст, працівник станції та пасажирка поїзда №6605.

Загрози для життя немає, працюють медики", - йдеться в офіційному повідомленні.

В Укрзалізниці також додали, що броньований тепловоз зазнав пошкоджень, тож далі поїзд вирушить із допоміжним локомотивом з невеликою затримкою.

Нагадаємо

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу 29 вересня залізничної станції "Запоріжжя-1" пошкоджено будівлю вокзалу та один із поїздів, обійшлося без постраждалих. Поїзди, які прямували до обстріляної станції приймали на станції "Запоріжжя-2". Наразі рух через станцію вже відновлено

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
ukrainska-zaliznytsiaУкраїнська залізниця
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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