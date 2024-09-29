У Запоріжжі відновлено рух поїздів після ворожих ударів
Київ • УНН
Укрзалізниця повідомила про відновлення руху поїздів до та зі станції "Запоріжжя-1" після ворожого обстрілу. Поїзди тимчасово рухаються під резервними тепловозами, що може спричинити незначні затримки.
Рух поїздів до та зі станції "Запоріжжя-1" поновлено після обстрілу російських військ, повідомили у неділю в Укрзалізниці, передає УНН.
Рух поїздів до/зі станції Запоріжжя-1 поновлено. Залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії, зараз працюємо над відновленням живлення
Зазначається, що тим часом усі поїзди в регіоні рухаються під резервними тепловозами, це може генерувати незначні затримки, але жодного рейсу не скасовано.
Нагадаємо
У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу залізничної станції "Запоріжжя-1" пошкоджено будівлю вокзалу та один із поїздів, обійшлося без постраждалих. Поїзди, які прямували до обстріляної станції приймали на станції "Запоріжжя-2".