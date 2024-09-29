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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

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Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
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Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

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В Запорожье восстановлено движение поездов после вражеских ударов

В Запорожье восстановлено движение поездов после вражеских ударов

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 11:58  •  1117 просмотра

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Укрзализныця сообщила о возобновлении движения поездов до и со станции «Запорожье-1» после вражеского обстрела. Поезда временно движутся под резервными тепловозами, что может вызвать незначительные задержки.

Движение поездов до и со станции "Запорожье-1" восстановлено после обстрела российских войск, сообщили в воскресенье в Укрзализныце, передает УНН.

Движение поездов до/с станции Запорожье-1 восстановлено. Железнодорожники оперативно восстановили поврежденные участки пути, сейчас работаем над восстановлением питания

- говорится в сообщении Укрзализныци.

Отмечается, что тем временем все поезда в регионе движутся под резервными тепловозами, это может генерировать незначительные задержки, но ни один рейс не отменен.

Напомним

В Запорожье в результате вражеского обстрела железнодорожной станции "Запорожье-1" повреждено здание вокзала и один из поездов, обошлось без пострадавших. Поезда, которые направлялись к обстрелянной станции принимали на станции "Запорожье-2". 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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