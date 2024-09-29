В Запорожье восстановлено движение поездов после вражеских ударов
Киев • УНН
Укрзализныця сообщила о возобновлении движения поездов до и со станции «Запорожье-1» после вражеского обстрела. Поезда временно движутся под резервными тепловозами, что может вызвать незначительные задержки.
Движение поездов до и со станции "Запорожье-1" восстановлено после обстрела российских войск, сообщили в воскресенье в Укрзализныце, передает УНН.
Движение поездов до/с станции Запорожье-1 восстановлено. Железнодорожники оперативно восстановили поврежденные участки пути, сейчас работаем над восстановлением питания
Отмечается, что тем временем все поезда в регионе движутся под резервными тепловозами, это может генерировать незначительные задержки, но ни один рейс не отменен.
Напомним
В Запорожье в результате вражеского обстрела железнодорожной станции "Запорожье-1" повреждено здание вокзала и один из поездов, обошлось без пострадавших. Поезда, которые направлялись к обстрелянной станции принимали на станции "Запорожье-2".