В Запоріжжі рф обстріляла залізничну станцію. В Укрзалізниці розповіли про зміну руху поїздів
Київ • УНН
росіяни обстріляли станцію "Запоріжжя-1", пошкодивши вокзал і поїзд. Укрзалізниця змінила маршрути, перенаправивши поїзди на станцію "Запоріжжя-2" та організувавши трансфер пасажирів.
У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу залізничної станції "Запоріжжя-1" пошкоджено будівлю вокзалу та один із поїздів, обійшлося без постраждалих. Поїзди, які прямували до обстріляної станції будуть прийняті на станції "Запоріжжя-2", повідомили у неділю в Укрзалізниці, передає УНН.
Внаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 39 Запоріжжя — Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та залізничників за попередніми даними немає
Зазначається, що поїзди №37 Київ — Запоріжжя-1 та №85 Львів — Запоріжжя-1 будуть прийняті на ст. Запоріжжя-2.
Аналогічно рейси №128 Запоріжжя-1 — Львів буде відправлений зі станції Запоріжжя-2.
Наразі до станції Запоріжжя-2 людей довозять трансферними автобусами, поїзди чекатимуть пасажирів на посадку.
У поїзді 40 Запоріжжя — Солотвине залізничники оперативно замінили пошкоджені вагони, відправка відбудеться протягом години.
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