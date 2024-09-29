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В Запоріжжі рф обстріляла залізничну станцію. В Укрзалізниці розповіли про зміну руху поїздів

В Запоріжжі рф обстріляла залізничну станцію. В Укрзалізниці розповіли про зміну руху поїздів

Київ • УНН

 • 17077 перегляди

росіяни обстріляли станцію "Запоріжжя-1", пошкодивши вокзал і поїзд. Укрзалізниця змінила маршрути, перенаправивши поїзди на станцію "Запоріжжя-2" та організувавши трансфер пасажирів.

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу залізничної станції "Запоріжжя-1" пошкоджено будівлю вокзалу та один із поїздів, обійшлося без постраждалих. Поїзди, які прямували до обстріляної станції будуть прийняті на станції "Запоріжжя-2", повідомили у неділю в Укрзалізниці, передає УНН.

Внаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 39 Запоріжжя — Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та залізничників за попередніми даними немає

- йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Зазначається, що поїзди №37 Київ — Запоріжжя-1 та №85 Львів — Запоріжжя-1 будуть прийняті на ст. Запоріжжя-2.

Аналогічно рейси №128 Запоріжжя-1 — Львів буде відправлений зі станції Запоріжжя-2.

Наразі до станції Запоріжжя-2 людей довозять трансферними автобусами, поїзди чекатимуть пасажирів на посадку.

У поїзді 40 Запоріжжя — Солотвине залізничники оперативно замінили пошкоджені вагони, відправка відбудеться протягом години.

Нагадаємо 

Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Наразі відомо про 6 постраждалих. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
ukrainska-zaliznytsiaУкраїнська залізниця
zaporizhzhiaЗапоріжжя
lvivЛьвів
kyivКиїв

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