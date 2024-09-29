В Запорожье рф обстреляла железнодорожную станцию. В Укрзализныце рассказали об изменении движения поездов
Киев • УНН
россияне обстреляли станцию «Запорожье-1», повредив вокзал и поезд. Укрзализныця изменила маршруты, перенаправив поезда на станцию «Запорожье-2» и организовав трансфер пассажиров.
В Запорожье в результате вражеского обстрела железнодорожной станции «Запорожье-1» повреждено здание вокзала и один из поездов, обошлось без пострадавших. Поезда, которые направлялись к обстрелянной станции будут приняты на станции «Запорожье-2», сообщили в воскресенье в Укрзализныце, передает УНН.
В результате обстрела станции Запорожье-1 повреждено здание вокзала и окна в поезде № 39 Запорожье - Солотвино. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников по предварительным данным нет
Отмечается, что поезда №37 Киев - Запорожье-1 и №85 Львов - Запорожье-1 будут приняты на ст. Запорожье-2.
Аналогично рейс №128 Запорожье-1 - Львов будет отправлен со станции Запорожье-2.
Сейчас до станции Запорожье-2 людей довозят трансферными автобусами, поезда будут ждать пассажиров на посадку.
В поезде 40 Запорожье - Солотвино железнодорожники оперативно заменили поврежденные вагоны, отправка состоится в течение часа.
Напомним
Более 10 ударов нанесли россияне по Запорожью. Разрушена многоэтажка и частные дома. Известно о 6 пострадавших.