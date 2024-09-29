В Запорожье рф обстреляла железнодорожную станцию. В Укрзализныце рассказали об изменении движения поездов

В Запорожье в результате вражеского обстрела железнодорожной станции «Запорожье-1» повреждено здание вокзала и один из поездов, обошлось без пострадавших. Поезда, которые направлялись к обстрелянной станции будут приняты на станции «Запорожье-2», сообщили в воскресенье в Укрзализныце, передает УНН.

В результате обстрела станции Запорожье-1 повреждено здание вокзала и окна в поезде № 39 Запорожье - Солотвино. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников по предварительным данным нет - говорится в сообщении Укрзализныци.

Отмечается, что поезда №37 Киев - Запорожье-1 и №85 Львов - Запорожье-1 будут приняты на ст. Запорожье-2.

Аналогично рейс №128 Запорожье-1 - Львов будет отправлен со станции Запорожье-2.

Сейчас до станции Запорожье-2 людей довозят трансферными автобусами, поезда будут ждать пассажиров на посадку.

В поезде 40 Запорожье - Солотвино железнодорожники оперативно заменили поврежденные вагоны, отправка состоится в течение часа.

Напомним

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