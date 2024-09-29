Россияне атаковали FPV-дронами железнодорожную станцию в Сумской области: есть раненые

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Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
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Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы
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В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  132559 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
27 сентября 2024, 13:25  •  144820 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
27 сентября 2024, 13:10  •  142356 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россияне атаковали FPV-дронами железнодорожную станцию в Сумской области: есть раненые

Россияне атаковали FPV-дронами железнодорожную станцию в Сумской области: есть раненые

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 13:11  •  3108 просмотра

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Враг атаковал FPV-дронами железнодорожную станцию в Сумской области. Двое сотрудников Укрзализныци и пассажирка получили ранения, поврежден бронированный тепловоз, движение поездов продолжается с небольшой задержкой.

Враг нанес удар FPV-дронами по железнодорожной станции на Сумщине. Как сообщает Укрзализныця, двое ее сотрудников и пассажирка получили ранения, передает УНН.

"В результате вражеского обстрела FPV-дронами пограничной железнодорожной станции в Сумской области получили ранения машинист, работник станции и пассажирка поезда №6605.

Угрозы для жизни нет, работают медики", - говорится в официальном сообщении.

В Укрзализныце также добавили, что бронированный тепловоз получил повреждения, поэтому дальше поезд отправится со вспомогательным локомотивом с небольшой задержкой.

Напомним

В Запорожье в результате вражеского обстрела 29 сентября железнодорожной станции "Запорожье-1" повреждено здание вокзала и один из поездов, обошлось без пострадавших. Поезда, которые направлялись к обстрелянной станции принимали на станции "Запорожье-2". В настоящее время движение через станцию уже восстановлено

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
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