Россияне атаковали FPV-дронами железнодорожную станцию в Сумской области: есть раненые

Враг нанес удар FPV-дронами по железнодорожной станции на Сумщине. Как сообщает Укрзализныця, двое ее сотрудников и пассажирка получили ранения, передает УНН.

"В результате вражеского обстрела FPV-дронами пограничной железнодорожной станции в Сумской области получили ранения машинист, работник станции и пассажирка поезда №6605.

Угрозы для жизни нет, работают медики", - говорится в официальном сообщении.

В Укрзализныце также добавили, что бронированный тепловоз получил повреждения, поэтому дальше поезд отправится со вспомогательным локомотивом с небольшой задержкой.

Напомним

В Запорожье в результате вражеского обстрела 29 сентября железнодорожной станции "Запорожье-1" повреждено здание вокзала и один из поездов, обошлось без пострадавших. Поезда, которые направлялись к обстрелянной станции принимали на станции "Запорожье-2". В настоящее время движение через станцию уже восстановлено.