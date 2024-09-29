Президент: россия ежедневно использует против Украины около сотни КАБов
Киев • УНН
Президент Украины заявил о ежедневном российском терроре с использованием корректируемых авиационных бомб. Зеленский призвал партнеров предоставить Украине больше дальнобойного оружия, ПВО и усилить санкции против РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что россия ежедневно использует против Украины около сотни управляемых (корректируемых) авиабомб, передает УНН.
"И это - ежедневный российский террор. Около сотни управляемых авиабомб каждый день использует Россия против Украины. И это - постоянное напоминание всем нашим партнерам, которые могут помочь, что нужно больше дальнобойности для Украины, нужно больше ПВО для Украины, нужно больше санкций против России", - заявил глава государства.
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Он привел примеры террора россиян, которые они осуществили всего за один день.
"Сегодня в Запорожье - четырнадцать раненых людей после российского удара. Разбор завалов продолжается весь день. Удалось спасти двух людей из-под завалов. Авиабомбы - по обычной жилой застройке, по обычным городским объектам.
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Сегодня же россияне нанесли удары управляемыми бомбами также по Харьковской области, по Донецкой области, по Сумской области. В частности, в Глухове - повреждение нескольких жилых домов. На Харьковщине повреждены многоквартирные дома, энергетическая инфраструктура, медицинская", - говорится в обращении главы государства.
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