Президент: россия ежедневно использует против Украины около сотни КАБов

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что россия ежедневно использует против Украины около сотни управляемых (корректируемых) авиабомб, передает УНН.

"И это - ежедневный российский террор. Около сотни управляемых авиабомб каждый день использует Россия против Украины. И это - постоянное напоминание всем нашим партнерам, которые могут помочь, что нужно больше дальнобойности для Украины, нужно больше ПВО для Украины, нужно больше санкций против России", - заявил глава государства.

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Он привел примеры террора россиян, которые они осуществили всего за один день.

"Сегодня в Запорожье - четырнадцать раненых людей после российского удара. Разбор завалов продолжается весь день. Удалось спасти двух людей из-под завалов. Авиабомбы - по обычной жилой застройке, по обычным городским объектам.

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Сегодня же россияне нанесли удары управляемыми бомбами также по Харьковской области, по Донецкой области, по Сумской области. В частности, в Глухове - повреждение нескольких жилых домов. На Харьковщине повреждены многоквартирные дома, энергетическая инфраструктура, медицинская", - говорится в обращении главы государства.

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