Оккупанты ударили двумя КАБами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшие

Сегодня, 29 сентября, российские войска нанесли удары двумя авиабомбами по селу Одноробовка Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали мать и ее больная дочь, у них острая реакция на стресс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

29 сентября около 10:50 военные рф двумя КАБами обстреляли село Одноробовка Золочевской громады. В результате попаданий вражеских авиабомб частично разрушены и повреждены шесть двухэтажных домов, амбулатория, помещение старостата, дом культуры, хозяйственные постройки, газо- и энергосети. Произошло возгорание жилого дома - говорится в сообщении правоохранителей.

Как сообщается, 83-летняя местная жительница и ее 49-летняя дочь, которая не передвигается самостоятельно, оказались в эпицентре попадания. У них острая реакция на стресс. Полицейские, прибывшие на место происшествия, вынесли женщин в другой дом.

Вся семья вместе с 84-летним отцом в ближайшее время будет эвакуирована в Харьков, заверили в полиции.

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