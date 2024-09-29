Окупанти вдарили двома КАБами по селищу на Харківщині: є постраждалі
Київ • УНН
Окупанти атакували село Одноробівка двома авіабомбами, пошкодивши будівлі та інфраструктуру. Постраждали дві місцеві жительки, їх планують евакуювати до Харкова.
Сьогодні, 29 вересня, російські війська завдали удари двома авіабомбами по селу Одноробівка Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали мати та її хвора донька, у них гостра реакція на стрес. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
29 вересня близько 10:50 військові рф двома КАБами обстріляли село Одноробівка Золочівської громади. Внаслідок влучань ворожих авіабомб частково зруйновані та пошкоджені шість двоповерхових будинків, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди, газо- та енергомережі. Сталося займання житлового будинку
Як повідомляється, 83-річна місцева жителька та її 49-річна донька, яка не пересувається самостійно, опинилися в епіцентрі влучання. У них гостра реакція на стрес. Поліцейські, які прибули на місце події, винесли жінок в інший будинок.
Вся родина разом з 84-річним батьком найближчим часом буде евакуйована до Харкова, запевнили у поліції.
4 загиблих, 10 поранених - наслідки ворожих обстрілів Харківщини за добу29.09.24, 09:37 • 17570 переглядiв