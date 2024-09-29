Окупанти вдарили двома КАБами по селищу на Харківщині: є постраждалі

Сьогодні, 29 вересня, російські війська завдали удари двома авіабомбами по селу Одноробівка Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали мати та її хвора донька, у них гостра реакція на стрес. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

29 вересня близько 10:50 військові рф двома КАБами обстріляли село Одноробівка Золочівської громади. Внаслідок влучань ворожих авіабомб частково зруйновані та пошкоджені шість двоповерхових будинків, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди, газо- та енергомережі. Сталося займання житлового будинку - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Як повідомляється, 83-річна місцева жителька та її 49-річна донька, яка не пересувається самостійно, опинилися в епіцентрі влучання. У них гостра реакція на стрес. Поліцейські, які прибули на місце події, винесли жінок в інший будинок.

Вся родина разом з 84-річним батьком найближчим часом буде евакуйована до Харкова, запевнили у поліції.

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