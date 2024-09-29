В Запорожье уже 14 пострадавших из-за атаки рф

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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  127978 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
27 сентября 2024, 13:10  •  138692 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  129476 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
27 сентября 2024, 11:15  •  114318 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

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Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
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В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
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В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

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В Запорожье уже 14 пострадавших из-за атаки рф

В Запорожье уже 14 пострадавших из-за атаки рф

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 09:50  •  4742 просмотра

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Количество пострадавших в Запорожье из-за обстрела возросло до 14 человек. Двое раненых остаются в больнице, состояние одной женщины тяжелое, среди пострадавших также двое спасателей.

В Запорожье количество пострадавших из-за атаки российских войск возросло до 14 человек, двое из раненых остаются в больнице, сообщил в воскресенье председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН

До 14 человек увеличилось количество пострадавших в результате вражеского обстрела Запорожья. Ранены девять женщин, четыре мужчины и 17-летний парень

- написал Федоров в Telegram.

По его словам, два человека остаются в больнице, в том числе женщина, которую спасатели достали из-под завалов. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Ранее УНН сообщал, что среди пострадавших из-за удара рф по Запорожью - двое спасателей.

В одном месте произошло разрушение многоэтажки с 1 по 4 этажи.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье