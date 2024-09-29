В Запорожье уже 14 пострадавших из-за атаки рф

В Запорожье количество пострадавших из-за атаки российских войск возросло до 14 человек, двое из раненых остаются в больнице, сообщил в воскресенье председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

До 14 человек увеличилось количество пострадавших в результате вражеского обстрела Запорожья. Ранены девять женщин, четыре мужчины и 17-летний парень - написал Федоров в Telegram.

По его словам, два человека остаются в больнице, в том числе женщина, которую спасатели достали из-под завалов. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Ранее УНН сообщал, что среди пострадавших из-за удара рф по Запорожью - двое спасателей.

В одном месте произошло разрушение многоэтажки с 1 по 4 этажи.