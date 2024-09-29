У Запоріжжі вже 14 постраждалих через атаку рф
Київ • УНН
Кількість постраждалих у Запоріжжі через обстріл зросла до 14 людей. Двоє поранених залишаються в лікарні, стан однієї жінки важкий, серед постраждалих також двоє рятувальників.
У Запоріжжі кількість постраждалих через атаку російських військ зросла до 14 людей, двоє із поранених залишаються в лікарні, повідомив у неділю голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
До 14 осіб збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Поранені дев’ять жінок, чотири чоловіка і 17-літній хлопець
За його словами, двоє людей залишаються в лікарні, в тому числі жінка, яку рятувальники дістали з-під завалів. Її стан медики оцінюють як важкий.
Раніше УНН повідомляв, що серед постраждалих через удар рф по Запоріжжю - двоє рятувальників.
В одному місці сталося руйнування багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи.