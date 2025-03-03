Зеленский рассказал балтийским лидерам о саммите в Лондоне, есть конкретные инициативы
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор с руководителями Литвы, Латвии и Эстонии о результатах саммита в Лондоне. Стороны договорились работать над планом действий для обеспечения реальных гарантий безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о вчерашнем саммите в Лондоне литовского, латвийского коллег и премьер-министра Эстонии. Зеленский отметил, что вместе нужно подготовить план действий, который приблизит к реальным гарантиям безопасности, передает УНН.
Провёл продуктивный разговор с нашими балтийскими друзьями: Президентом Литвы Гитанасом Науседой, Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и Премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Проинформировал их о вчерашнем саммите в Лондоне. Вместе мы должны подготовить план действий, который приблизит нас к реальным гарантиям безопасности. Есть конкретные инициативы, будем работать
Зеленский заявил, что для Украины важна единство со всеми партнерами, чтобы как можно быстрее закончить войну и обеспечить надежный и длительный мир.
Украина, Европа, США – только вместе мы можем вернуть безопасность для всех наших людей, и это действительно возможно. Я благодарен за поддержку и решение о новых оборонных пакетах, которые помогут сохранить жизни наших людей
Дополнение
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что некоторые страны выразили свое согласие и желание быть частью плана обеспечения мира в Украине.
Европейские лидеры согласились, что будут работать с Украиной над планом, чтобы прекратить войну. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что необходимо поставить Украину в наилучшее положение, чтобы она могла сесть за стол переговоров с сильной позиции.
Он также указал, что его страна отправит в Украину военный контингент, чтобы защитить выполнение будущего мирного соглашения.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 2 марта в Лондоне выступила с заявлениями о необходимости активизации и усиления обороны. Она пообещала представить соответствующий "всеобъемлющий" план в середине следующей недели.