Зеленський розповів балтійським лідерам про саміт у Лондоні, є конкретні ініціативи

Президент України Володимир Зеленський проінформував про вчорашній саміт у Лондоні литовського, латвійського колег та прем’єр-міністра Естонії. Зеленський зазначив, що разом потрібно підготувати план дій, який наблизить до реальних гарантій безпеки, передає УНН.

Провів продуктивну розмову з нашими балтійськими друзями: Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом і Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Поінформував їх про вчорашній саміт у Лондоні. Разом ми повинні підготувати план дій, який наблизить нас до реальних гарантій безпеки. Є конкретні ініціативи, будемо працювати - написав Зеленський.

Зеленський заявив, що для України важлива єдність з усіма партнерами, щоб якнайшвидше закінчити війну та забезпечити надійний і тривалий мир.

Україна, Європа, США – тільки разом ми можемо повернути безпеку для всіх наших людей, і це дійсно можливо. Я вдячний за підтримку і рішення про нові оборонні пакети, які допоможуть зберегти життя наших людей - зазначив Зеленський.

Доповнення

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що деякі країни висловили своє погодження та бажання бути частиною плану забезпечення миру в Україні.

Європейські лідери погодилися, що працюватимуть з Україною над планом, щоб припинити війну. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що необхідно поставити Україну у найсильнішу позицію, щоб вона могла сісти за стіл переговорів з сильної позиції.

Також він вказав, що його країна відправить до України військовий контингент, щоб захистити виконання майбутньої мирної угоди.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 2 березня у Лондоні виступила із заявами про необхідність активізації та посилення оборони. Вона пообіцяла представити відповідний "всеосяжний" план у середині наступного тижня.