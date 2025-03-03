Зеленський розповів балтійським лідерам про саміт у Лондоні, є конкретні ініціативи

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38530 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 65342 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 65703 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 68801 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 79892 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62766 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60363 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 129550 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83293 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 234482 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.9м/с
76%
Популярнi новини

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 13192 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 12569 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 28350 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 10959 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 11859 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 97757 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 129550 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 234482 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409936 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 401345 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18299 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24341 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25159 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27003 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77288 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Зеленський розповів балтійським лідерам про саміт у Лондоні, є конкретні ініціативи

Київ • УНН

 • 21976 перегляди

Президент України провів розмову з керівниками Литви, Латвії та Естонії про результати саміту в Лондоні. Сторони домовились працювати над планом дій для забезпечення реальних гарантій безпеки.

Зеленський розповів балтійським лідерам про саміт у Лондоні, є конкретні ініціативи

Президент України Володимир Зеленський проінформував про вчорашній саміт у Лондоні литовського, латвійського колег та прем’єр-міністра Естонії. Зеленський зазначив, що разом потрібно підготувати план дій, який наблизить до реальних гарантій безпеки, передає УНН.

Провів продуктивну розмову з нашими балтійськими друзями: Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом і Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Поінформував їх про вчорашній саміт у Лондоні. Разом ми повинні підготувати план дій, який наблизить нас до реальних гарантій безпеки. Є конкретні ініціативи, будемо працювати 

- написав Зеленський.

Зеленський заявив, що для України важлива єдність з усіма партнерами, щоб якнайшвидше закінчити війну та забезпечити надійний і тривалий мир.

Україна, Європа, США – тільки разом ми можемо повернути безпеку для всіх наших людей, і це дійсно можливо. Я вдячний за підтримку і рішення про нові оборонні пакети, які допоможуть зберегти життя наших людей 

- зазначив Зеленський.

Доповнення

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що деякі країни висловили своє погодження та бажання бути частиною плану забезпечення миру в Україні.

Європейські лідери погодилися, що працюватимуть з Україною над планом, щоб припинити війну. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що необхідно поставити Україну у найсильнішу позицію, щоб вона могла сісти за стіл переговорів з сильної позиції.

Також він вказав, що його країна відправить до України військовий контингент, щоб захистити виконання майбутньої мирної угоди.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 2 березня у Лондоні виступила із заявами про необхідність активізації та посилення оборони. Вона пообіцяла представити відповідний "всеосяжний" план у середині наступного тижня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Кейр Стармер
Європейська комісія
Латвія
Литва
Сполучене Королівство
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Урсула фон дер Ляєн
Естонія
Україна
Лондон
Brent
$64.76
Bitcoin
$82,201.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,135.91
Ethereum
$1,632.93