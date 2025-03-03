Зеленський розповів балтійським лідерам про саміт у Лондоні, є конкретні ініціативи
Київ • УНН
Президент України провів розмову з керівниками Литви, Латвії та Естонії про результати саміту в Лондоні. Сторони домовились працювати над планом дій для забезпечення реальних гарантій безпеки.
Президент України Володимир Зеленський проінформував про вчорашній саміт у Лондоні литовського, латвійського колег та прем’єр-міністра Естонії. Зеленський зазначив, що разом потрібно підготувати план дій, який наблизить до реальних гарантій безпеки, передає УНН.
Провів продуктивну розмову з нашими балтійськими друзями: Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом і Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Поінформував їх про вчорашній саміт у Лондоні. Разом ми повинні підготувати план дій, який наблизить нас до реальних гарантій безпеки. Є конкретні ініціативи, будемо працювати
Зеленський заявив, що для України важлива єдність з усіма партнерами, щоб якнайшвидше закінчити війну та забезпечити надійний і тривалий мир.
Україна, Європа, США – тільки разом ми можемо повернути безпеку для всіх наших людей, і це дійсно можливо. Я вдячний за підтримку і рішення про нові оборонні пакети, які допоможуть зберегти життя наших людей
Доповнення
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що деякі країни висловили своє погодження та бажання бути частиною плану забезпечення миру в Україні.
Європейські лідери погодилися, що працюватимуть з Україною над планом, щоб припинити війну. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що необхідно поставити Україну у найсильнішу позицію, щоб вона могла сісти за стіл переговорів з сильної позиції.
Також він вказав, що його країна відправить до України військовий контингент, щоб захистити виконання майбутньої мирної угоди.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 2 березня у Лондоні виступила із заявами про необхідність активізації та посилення оборони. Вона пообіцяла представити відповідний "всеосяжний" план у середині наступного тижня.