Зеленский прибыл в Анкару
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару. Ожидается встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Анкары, пишет УНН со ссылкой на соответствующую видеотрансляцию.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару около 12:10.
Напомним
15 мая Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию, где, как ожидается, встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 15 мая запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также 15 мая в Турции - в Стамбуле - ожидаются потенциальные переговоры Украины и россии.
Зеленский примет решение о переговорах с россией в Стамбуле после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня, сообщил украинский чиновник СМИ.
Президент Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что ожидает от рф прекращения огня и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая. Но заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.
В кремле в ночь на 15 мая сообщили об участниках делегации рф на переговоры в Турции, но уровень был даже ниже ожидаемого, когда СМИ сообщали, что на встрече может присутствовать глава мид рф сергей лавров. путина в кремле также не указали как участника переговоров в Турции, запланированных на четверг, несмотря на то, что он сам это предлагал.