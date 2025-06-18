Зеленский покинул саммит G7 без встречи с Трампом и новой поддержки США оружием - Reuters

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
Эксклюзив
06:55 • 888 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
03:00 • 20336 просмотра
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
17 июня, 16:49 • 63483 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 195915 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 208254 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 194654 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 191692 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 171665 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 136913 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 109444 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
64%
747мм
Популярные новости
Ночная атака на Киев: из-под завалов достали тела еще трех человек17 июня, 21:18 • 27080 просмотра
В Одесской области под поездом погибла 17-летняя девушка17 июня, 23:27 • 27845 просмотра
Оккупанты продвинулись возле 3 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях – карты DeepState18 июня, 00:22 • 25462 просмотра
G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США02:08 • 36270 просмотра
Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 2104:45 • 40424 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 96387 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 324874 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 363658 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 370286 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 440116 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Эммануэль Макрон
Кит Келлогг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киев
Канада
Иран
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 62299 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 122998 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 135770 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 195847 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 186442 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
ТикТок
Нефть марки Brent
Spotify

Зеленский покинул саммит G7 без встречи с Трампом и новой поддержки США оружием - Reuters

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Президент Украины покинул саммит G7 с новой военной помощью от Канады. Встреча с Трампом не состоялась, оборонный пакет обсудить не получилось.

Зеленский покинул саммит G7 без встречи с Трампом и новой поддержки США оружием - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник покинул саммит G7 с новой военной помощью от Канады. Однако встреча с американским лидером Дональдом Трампом не состоялась и обсудить поддержку оружием, которое Украина готова купить у США, не получилось. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как пишет Reuters, страны G7 пытались найти единство по войне россии против Украины после того, как Трамп "выразил поддержку" владимиру путину и покинул встречу на день раньше, чтобы обсудить израильско-иранский конфликт в Вашингтоне.

Сначала канадский чиновник заявил, что Оттава отказалась от планов относительно того, чтобы G7 опубликовала решительное заявление по войне в Украине после сопротивления со стороны Соединенных Штатов. Директор по связям со СМИ премьер-министра Марка Карни Эмили Уильямс позже заявила, что никакого предложенного заявления по Украине никогда не планировалось.

Карни начал день с объявления, что Оттава предоставит Киеву 2 миллиарда канадских долларов (1,47 миллиарда долларов США) новой военной помощи, а также введет новые финансовые санкции.

Зеленский отменил пресс-конференцию в Калгари и возвращается в Киев18.06.25, 05:35 • 12024 просмотра

Зеленский в своем сообщении в Telegram заявил, что он сообщил лидерам G7, что "дипломатия сейчас находится в состоянии кризиса", и сказал, что им нужно продолжать призывать Трампа "использовать свое реальное влияние", чтобы заставить прекратить войну.

Зеленский подвел итоги поездки в Канаду: Есть конкретные решения18.06.25, 03:51 • 3032 просмотра

Хотя Канада является одним из самых ярых защитников Украины, ее возможности помочь ей значительно перевешиваются Соединенными Штатами, крупнейшим поставщиком оружия в Украину, отмечает издание. Зеленский заявлял, что надеется поговорить с Трампом о приобретении большего количества оружия.

После завершения саммита в Кананаскисе Карни опубликовал заявление председателя, в котором подвел итоги обсуждений.

"Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа по достижению справедливого и длительного мира в Украине. Они признали, что Украина обязалась соблюдать безусловное прекращение огня, и согласились, что россия должна сделать то же самое. Лидеры G7 решительно настроены рассмотреть все варианты максимального давления на россию, включая финансовые санкции", - говорится в заявлении.

"Лидеры G7 решительно настроены изучать все варианты максимального давления на рф" - Премьер Канады18.06.25, 07:29 • 1954 просмотра

Трамп согласился на групповое заявление, опубликованное в понедельник, которое призвало к урегулированию израильско-иранского конфликта.

"Мы получили декларацию, учитывая исключительную, быстро меняющуюся ситуацию в Иране", - сказал Карни на заключительной пресс-конференции.

Европейский чиновник заявил, что лидеры подчеркнули Трампу свои планы жестко относиться к россии, и Трамп, кажется, был впечатлен, хотя он принципиально не любит санкции.

Трое европейских дипломатов заявили, что слышали от Трампа сигналы о том, что он хочет усилить давление на путина и рассмотреть законопроект Сената США, разработанный сенатором Линдси Грэмом, но он не взял на себя никаких обязательств.

Лидеры стран G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против россии18.06.25, 01:41 • 2370 просмотров

"Я возвращаюсь в Германию с осторожным оптимизмом относительно того, что в ближайшие дни в Америке также будут приняты решения о введении дальнейших санкций против россии", - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Лидеры G7 согласовали шесть других заявлений о переправке мигрантов, искусственном интеллекте, критически важных полезных ископаемых, лесных пожарах, транснациональных репрессиях и квантовых вычислениях.

В понедельник Трамп заявил, что ему нужно как можно скорее вернуться в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке, где эскалация атак между Ираном и Израилем повысила риски более широкого регионального конфликта. Во вторник чиновник Белого дома заявил, что Трамп объяснил, что вернулся в США, потому что лучше проводить заседания Совета национальной безопасности на высоком уровне лично, а не по телефону.

После прибытия на саммит Трамп заявил, что тогдашняя G8 ошиблась, исключив россию после того, как путин приказал оккупировать Крым в 2014 году.

Многие лидеры надеялись договориться о торговых соглашениях с Трампом, но единственным подписанным соглашением было завершение соглашения между США и Великобританией, объявленного в прошлом месяце. Министр финансов США Скотт Бессент остался на саммите после того, как Трамп отбыл.

Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters17.06.25, 14:16 • 69057 просмотров

Дополнение

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 предположил, что не будет вводить новые санкции против россии, заявив, что европейцы должны "сделать это первыми" и что "санкции обходятся нам в большие деньги", и что он "хочет продолжить попытки продвинуть мирные переговоры, прежде чем применить к россии дальнейшие карательные меры".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9