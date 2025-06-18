Зеленский покинул саммит G7 без встречи с Трампом и новой поддержки США оружием - Reuters
Киев • УНН
Президент Украины покинул саммит G7 с новой военной помощью от Канады. Встреча с Трампом не состоялась, оборонный пакет обсудить не получилось.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник покинул саммит G7 с новой военной помощью от Канады. Однако встреча с американским лидером Дональдом Трампом не состоялась и обсудить поддержку оружием, которое Украина готова купить у США, не получилось. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как пишет Reuters, страны G7 пытались найти единство по войне россии против Украины после того, как Трамп "выразил поддержку" владимиру путину и покинул встречу на день раньше, чтобы обсудить израильско-иранский конфликт в Вашингтоне.
Сначала канадский чиновник заявил, что Оттава отказалась от планов относительно того, чтобы G7 опубликовала решительное заявление по войне в Украине после сопротивления со стороны Соединенных Штатов. Директор по связям со СМИ премьер-министра Марка Карни Эмили Уильямс позже заявила, что никакого предложенного заявления по Украине никогда не планировалось.
Карни начал день с объявления, что Оттава предоставит Киеву 2 миллиарда канадских долларов (1,47 миллиарда долларов США) новой военной помощи, а также введет новые финансовые санкции.
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Зеленский в своем сообщении в Telegram заявил, что он сообщил лидерам G7, что "дипломатия сейчас находится в состоянии кризиса", и сказал, что им нужно продолжать призывать Трампа "использовать свое реальное влияние", чтобы заставить прекратить войну.
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Хотя Канада является одним из самых ярых защитников Украины, ее возможности помочь ей значительно перевешиваются Соединенными Штатами, крупнейшим поставщиком оружия в Украину, отмечает издание. Зеленский заявлял, что надеется поговорить с Трампом о приобретении большего количества оружия.
После завершения саммита в Кананаскисе Карни опубликовал заявление председателя, в котором подвел итоги обсуждений.
"Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа по достижению справедливого и длительного мира в Украине. Они признали, что Украина обязалась соблюдать безусловное прекращение огня, и согласились, что россия должна сделать то же самое. Лидеры G7 решительно настроены рассмотреть все варианты максимального давления на россию, включая финансовые санкции", - говорится в заявлении.
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Трамп согласился на групповое заявление, опубликованное в понедельник, которое призвало к урегулированию израильско-иранского конфликта.
"Мы получили декларацию, учитывая исключительную, быстро меняющуюся ситуацию в Иране", - сказал Карни на заключительной пресс-конференции.
Европейский чиновник заявил, что лидеры подчеркнули Трампу свои планы жестко относиться к россии, и Трамп, кажется, был впечатлен, хотя он принципиально не любит санкции.
Трое европейских дипломатов заявили, что слышали от Трампа сигналы о том, что он хочет усилить давление на путина и рассмотреть законопроект Сената США, разработанный сенатором Линдси Грэмом, но он не взял на себя никаких обязательств.
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"Я возвращаюсь в Германию с осторожным оптимизмом относительно того, что в ближайшие дни в Америке также будут приняты решения о введении дальнейших санкций против россии", - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Лидеры G7 согласовали шесть других заявлений о переправке мигрантов, искусственном интеллекте, критически важных полезных ископаемых, лесных пожарах, транснациональных репрессиях и квантовых вычислениях.
В понедельник Трамп заявил, что ему нужно как можно скорее вернуться в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке, где эскалация атак между Ираном и Израилем повысила риски более широкого регионального конфликта. Во вторник чиновник Белого дома заявил, что Трамп объяснил, что вернулся в США, потому что лучше проводить заседания Совета национальной безопасности на высоком уровне лично, а не по телефону.
После прибытия на саммит Трамп заявил, что тогдашняя G8 ошиблась, исключив россию после того, как путин приказал оккупировать Крым в 2014 году.
Многие лидеры надеялись договориться о торговых соглашениях с Трампом, но единственным подписанным соглашением было завершение соглашения между США и Великобританией, объявленного в прошлом месяце. Министр финансов США Скотт Бессент остался на саммите после того, как Трамп отбыл.
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Дополнение
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 предположил, что не будет вводить новые санкции против россии, заявив, что европейцы должны "сделать это первыми" и что "санкции обходятся нам в большие деньги", и что он "хочет продолжить попытки продвинуть мирные переговоры, прежде чем применить к россии дальнейшие карательные меры".