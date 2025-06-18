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Зеленський залишив саміт G7 без зустрічі з Трампом та нової підтримки США зброєю - Reuters

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Президент України залишив саміт G7 з новою військовою допомогою від Канади. Зустріч з Трампом не відбулась, оборонний пакет обговорити не вийшло.

Зеленський залишив саміт G7 без зустрічі з Трампом та нової підтримки США зброєю - Reuters

Президент України Володимир Зеленський у вівторок залишив саміт G7 з новою військовою допомогою від Канади. Проте зустріч з американським лідером Дональдом Трампом не відбулась й обговорити підтримку зброєю, яку Україна готова купити в США, не вийшло. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як пише Reuters, країни G7 намагалися знайти єдність щодо війни рф проти України після того, як Трамп "висловив підтримку" володимиру путіну та залишив зустріч на день раніше, щоб обговорити ізраїльсько-іранський конфлікт у Вашингтоні.

Спочатку канадський чиновник заявив, що Оттава відмовилася від планів щодо того, щоб G7 опублікувала рішучу заяву щодо війни в Україні після опору з боку Сполучених Штатів. Директор зі зв'язків зі ЗМІ прем'єр-міністра Марка Карні Емілі Вільямс пізніше заявила, що жодної запропонованої заяви щодо України ніколи не планувалося.

Карні розпочав день з оголошення, що Оттава надасть Києву 2 мільярди канадських доларів (1,47 мільярда доларів США) нової військової допомоги, а також запровадить нові фінансові санкції.

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Зеленський у своєму дописі у Telegram заявив, що він повідомив лідерам G7, що "дипломатія зараз перебуває у стані кризи", і сказав, що їм потрібно продовжувати закликати Трампа "використати свій реальний вплив", щоб змусити припинити війну.

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Хоча Канада є одним із найзапекліших захисників України, її можливості допомогти їй значно переважуються Сполученими Штатами, найбільшим постачальником зброї до України, зазначає видання. Зеленський заявляв, що сподівається поговорити з Трампом про придбання більшої кількості зброї.

Після завершення саміту у Кананаскісі Карні опублікував заяву голови, у якій підбив підсумки обговорень.

"Лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні. Вони визнали, що Україна зобов’язалася дотримуватися безумовного припинення вогню, і погодилися, що росія повинна зробити те саме. Лідери G7 рішуче налаштовані розглянути всі варіанти максимального тиску на росію, включаючи фінансові санкції", - ідеться в заяві.

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Трамп погодився на групову заяву, опубліковану в понеділок, яка закликала до врегулювання ізраїльсько-іранського конфлікту.

"Ми отримали декларацію, враховуючи виняткову, швидкозмінну ситуацію в Ірані", - сказав Карні на заключній пресконференції.

Європейський чиновник заявив, що лідери наголосили Трампу на своїх планах жорстко ставитися до росії, і Трамп, здається, був вражений, хоча він принципово не любить санкції.

Троє європейських дипломатів заявили, що чули від Трампа сигнали про те, що він хоче посилити тиск на путіна та розглянути законопроект Сенату США, розроблений сенатором Ліндсі Гремом, але він не взяв на себе жодних зобов'язань.

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"Я повертаюся до Німеччини з обережним оптимізмом щодо того, що найближчими днями в Америці також будуть ухвалені рішення щодо запровадження подальших санкцій проти росії", - заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Лідери G7 узгодили шість інших заяв щодо переправки мігрантів, штучного інтелекту, критично важливих корисних копалин, лісових пожеж, транснаціональних репресій та квантових обчислень.

У понеділок Трамп заявив, що йому потрібно якомога швидше повернутися до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході, де ескалація атак між Іраном та Ізраїлем підвищила ризики ширшого регіонального конфлікту. У вівторок чиновник Білого дому заявив, що Трамп пояснив, що повернувся до США, бо краще проводити засідання Ради національної безпеки на високому рівні особисто, а не по телефону.

Після прибуття на саміт Трамп заявив, що тодішня G8 помилилася, виключивши росію після того, як путін наказав окупувати Крим у 2014 році.

Багато лідерів сподівалися домовитися про торговельні угоди з Трампом, але єдиною підписаною угодою було завершення угоди між США та Великою Британією, оголошеної минулого місяця. Міністр фінансів США Скотт Бессент залишився на саміті після того, як Трамп відбув.

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Доповнення

Президент США Дональд Трамп на саміті G7 припустив, що не вводитиме нових санкцій проти росії, заявивши, що європейці мають "зробити це першими" і що "санкції обходяться нам у великі гроші", і що він "хоче продовжити спроби просунути мирні переговори, перш ніж застосувати до росії подальші каральні заходи".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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