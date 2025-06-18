Зеленський скасував пресконференцію в Калгарі та повертається до Києва

Президент Володимир Зеленський скоротив свій візит до Канади й повертається в Україну. Про це інформує канадський мовник CBC News з посиланням на джерела, передає УНН.

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Зазначається, що джерела в українській делегації повідомили CBC News, що Зеленський скорочує свій візит до Канади.

Джерело повідомило, що Зеленський повернеться до Києва після завершення переговорів у Кананаскісі. Він скасував заплановану у Калгарі прес-конференцію - йдеться у дописі CBS News.

Нагадаємо, лідери G7 відмовилися ухвалити спільну заяву щодо війни в Україні через позицію Сполучених Штатів Америки.

Наступний саміт G7 відбудеться у Франції у альпійському курортному місті Ев'ян-ле-Бен. Зустріч лідерів "Великої сімки" запланована на червень 2026 року.

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