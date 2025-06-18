Зеленский отменил пресс-конференцию в Калгари и возвращается в Киев
Киев • УНН
Владимир Зеленский сократил визит в Канаду и возвращается в Украину после переговоров в Кананаскисе. Он отменил запланированную пресс-конференцию в Калгари.
Президент Владимир Зеленский сократил свой визит в Канаду и возвращается в Украину. Об этом сообщает канадский вещатель CBC News со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Отмечается, что источники в украинской делегации сообщили CBC News, что Зеленский сокращает свой визит в Канаду.
Источник сообщил, что Зеленский вернется в Киев после завершения переговоров в Кананаскисе. Он отменил запланированную в Калгари пресс-конференцию
Напомним, лидеры G7 отказались принять совместное заявление по войне в Украине из-за позиции Соединенных Штатов Америки.
Следующий саммит G7 состоится во Франции в альпийском курортном городе Эвиан-ле-Бен. Встреча лидеров "Большой семерки" запланирована на июнь 2026 года.
Зеленский подвел итоги поездки в Канаду: Есть конкретные решения18.06.25, 02:51 • 1130 просмотров