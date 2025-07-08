Зеленский подписал указы о синхронизации украинских санкций с пакетами ограничений от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о синхронизации украинских санкций с 15-м, 16-м и 17-м пакетами антироссийских ограничений Евросоюза, передает УНН.

Мы продолжаем нашу санкционную работу в Украине. Сегодня есть пакет санкций против компаний из Китая, которые, к сожалению, поставляют компоненты для российского производства оружия, в частности "шахедов". Четкие доказательства этого есть. Детали находят в сбитых "шахедах". Мы будем говорить об этом также с нашими партнерами – чтобы они поддерживали украинские санкции. Есть и новое решение по синхронизации европейских санкций в нашей юрисдикции – еще три пакета санкций ЕС полностью действуют в Украине. Будем и в дальнейшем укреплять наше давление - сказал Зеленский в вечернем обращении.

Как сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, речь идет о синхронизации украинских санкций с 15-м, 16-м и 17-м пакетами ЕС.

15-й пакет санкций охватил лиц из России, Беларуси, Китая и других стран. Среди фигурантов — российский летчик Александр Азаренков, причастный к удару по больнице "Охматдет", и производитель боевых роботов ООО "Гумич".

16-й пакет касается фигурантов из России, Китая, Турции и других стран. В перечень вошли Центр "ВОИН", занимающийся военно-патриотическим воспитанием на оккупированных территориях, и ООО "Южный флот", которое перевозит российскую нефть теневым флотом.

17-й пакет включает компании из России, Китая, Турции и других стран. Под санкции попали золотодобывающая компания "Петропавловск" и китайская Skywalker Technology Co. Ltd, причастная к производству дронов для России.

Украина подчеркивает важность полной синхронизации санкций между всеми партнерами санкционной коалиции, резюмировал Власюк.

Дополнение

Согласно указу №471/2025, СНБО поддержал внесенные Кабмином предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных санкций.

Согласно распоряжению правительства, санкции были введены против 84 физлиц, среди которых граждане России, Беларуси, КНДР, Нидерландов, Китая, Кот-Д'Ивуара.

Также санкции введены против 35 компаний из России, Беларуси, ОАЭ, Индии, Китая.

Указом №472/2025, санкции были введены против 23 физлиц, в том числе из Китая, России, КНДР, а также 57 юрлиц, большинство которых из России.

Указом №473/2025, санкции были введены против 10 физлиц из России и 50 компаний.

Санкции предусматривают блокирование активов; ограничение торговых операций; лишение государственных наград Украины, других форм отличия; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений и т.д.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний из-за поставок компонентов РФ для дронов.