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Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій з пакетами обмежень від ЄС

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Президент Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій з 15-м, 16-м та 17-м пакетами антиросійських обмежень Євросоюзу. Нові санкції також стосуються компаній з Китаю, які постачають компоненти для російського виробництва зброї, зокрема "шахедів".

Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій з пакетами обмежень від ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами антиросійських обмежень Євросоюзу, передає УНН.

Ми продовжуємо нашу санкційну роботу в Україні. Сьогодні є пакет санкцій проти компаній із Китаю, які, на жаль, постачають компоненти для російського виробництва зброї, зокрема "шахедів". Чіткі докази цього є. Деталі знаходять у збитих "шахедах". Ми будемо говорити про це також із нашими партнерами – щоб вони підтримували українські санкції. Є й нове рішення щодо синхронізації європейських санкцій у нашій юрисдикції – ще три пакети санкцій ЄС повністю чинні в Україні. Будемо й надалі зміцнювати наш тиск

- сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Як повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, йдеться про про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС.

15-й пакет санкцій охопив осіб із росії, білорусі, Китаю та інших країн. Серед фігурантів — російський льотчик Олександр Азаренков, причетний до удару по лікарні "Охмадит", та виробник бойових роботів ТОВ "Гуміч".

16-й пакет стосується фігурантів із росії, Китаю, Туреччини й інших країн. До переліку увійшли Центр "ВОЇН", що займається військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, і ТОВ "Південний флот", яке перевозить російську нафту тіньовим флотом.

17-й пакет включає компанії з росії, Китаю, Туреччини та інших країн. Під санкції потрапили золотодобувна компанія "Петропавловськ" і китайська Skywalker Technology Co. Ltd, причетна до виробництва дронів для Росії.

Україна наголошує на важливості повної синхронізації санкцій між усіма партнерами санкційної коаліції, резюмував Власюк.

Доповнення

Відповідно до указу №471/2025, РНБО підтримала внесені Кабміном пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій.

Відповідно до розпорядження уряду, санкції були введені проти 84 фізосіб, серед яких громадяни росії, білорусі, КНДР, Нідерландів, Китаю, Кот-Д'Івуару.

Також санкції введені проти 35 компаній з росії, білорусі, ОАЕ, Індії, Китаю.

Указом №472/2025, санкції були введені проти 23 фізосіб, зокрема з Китаю, росії, КНДР, а також 57 юросіб, більшість яких з росії.

Указом №473/2025, санкції було введено проти 10 фізосіб з росії та 50 компаній.

Санкції передбачають блокування активів; обмеження торговельних операцій; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод тощо.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти п'яти китайських компаній через постачання компонентів рф для дронів.

Павло Башинський

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