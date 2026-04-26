Зеленский отметил наградами ликвидаторов аварии на ЧАЭС, спасателей и работников станции

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 апреля, в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, отметил государственными наградами ликвидаторов аварии на ЧАЭС, спасателей ГСЧС и работников станции, которые обеспечивали ее работу в условиях оккупации в 2022 году и устраняли последствия прошлогоднего удара российского дрона по конфайнменту. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН.

В частности, орден "За заслуги" I степени получил руководитель проектов и программ инженерного центра ЧАЭС Александр Новиков, который принимал участие в стабилизации конструкций объекта "Укрытие" для уменьшения выброса в окружающую среду радиоактивных материалов. Работы проводились в особо тяжелых условиях.

Орден "За заслуги" III степени получили:

Инженер цеха ЧАЭС Александр Белобров, который во время российской оккупации станции в 2022 году возглавлял работу ремонтной бригады по ликвидации неисправностей оборудования и проводил проверки объекта «Укрытие» над 4-м энергоблоком

Заместитель начальника цеха эксплуатации ОУ и НБК ЧАЭС Руслан Гнатчук. Принимал участие в ликвидации последствий попадания российского дрона по конфайнменту в феврале 2025 года. Организовывал безопасный подвод воды для спасателей и работу систем водоотведения в тяжелых погодных условиях

Начальник смены цеха обращения с радиоактивными отходами ЧАЭС Сергей Гончаров. Во время российской оккупации станции в 2022 году организовывал безопасную работу систем водоочистки и хранилищ. Работники цеха наладили бесперебойный процесс обращения с радиоактивными отходами в сложных условиях.

Директор Института клинической радиологии Национального научного центра радиационной медицины, гематологии и онкологии Анатолий Чумак. Первые две недели после катастрофы возглавлял медицинскую службу в 30-километровой зоне. Позже принимал участие в эвакуации и лечении пострадавших.

Орден "За мужество" II степени получил электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений ЧАЭС Василий Сидоренко. 26 апреля 1986 года принимал участие в стабилизации 4-го энергоблока и разрабатывал схему питания насосов. Ремонтировал и обслуживал котлы и газотурбинные установки для их запуска после вынужденной остановки в результате аварии.

Орденом "За мужество" III степени награждены:

Полковник внутренней службы в отставке Михаил Алексеенко. В 1986 году ликвидировал возгорание в кабельных туннелях Чернобыльской АЭС, которое угрожало распространением на третий энергоблок

Начальник отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины Хмельницкой области Александр Колесник. Участник ликвидации российского удара дроном по внешней обшивке арки конфайнмента ЧАЭС. Выполнял аварийно-спасательные работы в условиях повышенного радиационного фона и при сложной погоде

Командир отделения 11-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины Киевской области Александр Комаренко. В 2025 году на высоте 80 метров ликвидировал последствия удара российского дрона по арке конфайнмента ЧАЭС. Благодаря его действиям не допущено распространение огня на кабельные шахты, ведущие вглубь АЭС. В условиях сильного задымления и опасности разрушения конструкции обеспечил ликвидацию очагов тления в труднодоступных местах.

Орденом княгини Ольги III степени награждена работница отдела Государственного спецпредприятия "Чернобыльская АЭС" Наталья Дячук. Это сотрудница столовой, которая обеспечивала питание украинского персонала, которого россияне держали в заложниках во время оккупации в марте-апреле 2022 года. Благодаря ее деятельности в условиях ограниченного обеспечения и давления оккупантов более 200 работников смогли продолжить работы в Зоне отчуждения.

"Чернобыль: люди и смыслы" - Зеленский и Гросси приняли участие в открытии экспозиции