Зеленский отметил наградами ликвидаторов аварии на ЧАЭС, спасателей и работников станции

Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстрелов
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствиях
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
В Румынии поднимали истребители и обнаружили обломки дрона после атаки рф на Украину
Мужчина, устроивший "массшутинг" в столице, систематически готовился к этому - следствие
Популярные новости
Украинские дроны атаковали оккупированный Крым, под ударом "Бельбек", "Кача" и район Сак - партизаны26 апреля, 08:29 • 12120 просмотра
В Одесской области водитель повредил автомобилем конструкции с портретами на Аллее героев26 апреля, 08:57 • 5322 просмотра
Кризис набирает обороты — в рф прогнозируют массовые сокращения персонала26 апреля, 09:31 • 6162 просмотра
Работал репетитором и программистом — СМИ обнародовали подробности о напавшем на Трампа13:11 • 4230 просмотра
Враг дистанционно заминировал территорию возле школы в Херсоне - мэр15:29 • 3746 просмотра
публикации
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях26 апреля, 04:15 • 42259 просмотра
Топ-5 идей для быстрого ужина, когда нет времени готовить25 апреля, 17:58 • 39124 просмотра
США якобы рассматривают наказание союзников по НАТО - реально ли приостановить членство Испании и какие механизмы существуют24 апреля, 14:50 • 68600 просмотра
Социальная защита «чернобыльцев» в Украине: гарантии, льготы и вызовы современности24 апреля, 12:00 • 72912 просмотра
Уход за волосами в домашних условиях - лучшие советы для здоровых волос24 апреля, 10:49 • 77130 просмотра
Зеленский отметил наградами ликвидаторов аварии на ЧАЭС, спасателей и работников станции

Киев • УНН

Зеленский наградил ликвидаторов аварии 1986 года и персонал ЧАЭС за работу в оккупации. Отмечены спасатели за ликвидацию последствий удара дрона.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 апреля, в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, отметил государственными наградами ликвидаторов аварии на ЧАЭС, спасателей ГСЧС и работников станции, которые обеспечивали ее работу в условиях оккупации в 2022 году и устраняли последствия прошлогоднего удара российского дрона по конфайнменту. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН.

В частности, орден "За заслуги" I степени получил руководитель проектов и программ инженерного центра ЧАЭС Александр Новиков, который принимал участие в стабилизации конструкций объекта "Укрытие" для уменьшения выброса в окружающую среду радиоактивных материалов. Работы проводились в особо тяжелых условиях.

Орден "За заслуги" III степени получили:

  • Инженер цеха ЧАЭС Александр Белобров, который во время российской оккупации станции в 2022 году возглавлял работу ремонтной бригады по ликвидации неисправностей оборудования и проводил проверки объекта «Укрытие» над 4-м энергоблоком
    • Заместитель начальника цеха эксплуатации ОУ и НБК ЧАЭС Руслан Гнатчук. Принимал участие в ликвидации последствий попадания российского дрона по конфайнменту в феврале 2025 года. Организовывал безопасный подвод воды для спасателей и работу систем водоотведения в тяжелых погодных условиях
      • Начальник смены цеха обращения с радиоактивными отходами ЧАЭС Сергей Гончаров. Во время российской оккупации станции в 2022 году организовывал безопасную работу систем водоочистки и хранилищ. Работники цеха наладили бесперебойный процесс обращения с радиоактивными отходами в сложных условиях.
        • Директор Института клинической радиологии Национального научного центра радиационной медицины, гематологии и онкологии Анатолий Чумак. Первые две недели после катастрофы возглавлял медицинскую службу в 30-километровой зоне. Позже принимал участие в эвакуации и лечении пострадавших.

          Орден "За мужество" II степени получил электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений ЧАЭС Василий Сидоренко. 26 апреля 1986 года принимал участие в стабилизации 4-го энергоблока и разрабатывал схему питания насосов. Ремонтировал и обслуживал котлы и газотурбинные установки для их запуска после вынужденной остановки в результате аварии.

          Орденом "За мужество" III степени награждены:

          • Полковник внутренней службы в отставке Михаил Алексеенко. В 1986 году ликвидировал возгорание в кабельных туннелях Чернобыльской АЭС, которое угрожало распространением на третий энергоблок
            • Начальник отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины Хмельницкой области Александр Колесник. Участник ликвидации российского удара дроном по внешней обшивке арки конфайнмента ЧАЭС. Выполнял аварийно-спасательные работы в условиях повышенного радиационного фона и при сложной погоде
              • Командир отделения 11-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины Киевской области Александр Комаренко. В 2025 году на высоте 80 метров ликвидировал последствия удара российского дрона по арке конфайнмента ЧАЭС. Благодаря его действиям не допущено распространение огня на кабельные шахты, ведущие вглубь АЭС. В условиях сильного задымления и опасности разрушения конструкции обеспечил ликвидацию очагов тления в труднодоступных местах.

                Орденом княгини Ольги III степени награждена работница отдела Государственного спецпредприятия "Чернобыльская АЭС" Наталья Дячук. Это сотрудница столовой, которая обеспечивала питание украинского персонала, которого россияне держали в заложниках во время оккупации в марте-апреле 2022 года. Благодаря ее деятельности в условиях ограниченного обеспечения и давления оккупантов более 200 работников смогли продолжить работы в Зоне отчуждения.

                "Чернобыль: люди и смыслы" - Зеленский и Гросси приняли участие в открытии экспозиции26.04.26, 17:19 • 2758 просмотров

