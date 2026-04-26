"Чернобыль: люди и смыслы" - Зеленский и Гросси приняли участие в открытии экспозиции

Президент Владимир Зеленский и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приняли участие в открытии новой постоянной экспозиции Национального музея "Чернобыль" – "Чернобыль: люди и смыслы". Об этом сообщил Президент в Telegram, пишет УНН.

Детали

Глава государства заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко о работах по ликвидации последствий дронового удара российских войск по конфайнменту Чернобыльской атомной электростанции, нанесенного 14 февраля прошлого года, а также о важности дальнейшей поддержки со стороны партнеров.

Зеленский подчеркнул, что важно помнить, какой ущерб нанесла Россия во время захвата ЧАЭС и какую угрозу для ядерной безопасности мира представляют обстрелы, которые осуществляет страна-агрессор.

Президент поблагодарил работников музея за их важную работу и сохранение памяти о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Отдельно он выразил благодарность всем ликвидаторам этой катастрофы.

