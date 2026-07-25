Зеленский об очередной атаке рф: под ударом 10 областей, 10 раненых, погибшие в Славянске и Сумах
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о массированной атаке рф, затронувшей 10 областей Украины. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и гражданские объекты.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные атаки РФ по Украине, указав, что под ударами оказались как минимум 10 областей, известно о десяти раненых людях по стране этой ночью, пишет УНН.
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"Более десяти обычных жилых домов было повреждено во время российского обстрела Славянска вечером. К сожалению, три человека погибли. В Сумах ударом "шахеда" и повторным ударом FPV-дрона по отделению Новой почты россияне также убили трех человек. Мои соболезнования родным и близким погибших. Не могли не знать, что все это – гражданские объекты. В Харькове ударили дроном по многоэтажке. Сожгли обычный вещевой рынок в Запорожье. Постоянно продолжается террор людей дронами в Херсоне и на Херсонщине. Были под ударами и Полтавщина, Черниговщина, Одесчина, Николаевщина, Днепровщина", - написал Зеленский в соцсетях.
Всего, указал он, две ракеты и почти 160 дронов применили россияне.
"На данный момент известно о десяти раненых людях по стране этой ночью", - сообщил Зеленский.
На этом фоне Президент подчеркнул: "ПВО сейчас – это приоритет каждой международной встречи и каждого государственного института. Все, о чем договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее. Везде, где власть может помочь с организацией защиты неба, это должно быть сделано. Устойчивости Украины должно быть больше. Спасибо всем, кто помогает".