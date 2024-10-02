Зеленский к соседним странам: можем положить конец террору рф, сбивая "шахеды" и ракеты во взаимодействии

Президент Владимир Зеленский призвал соседние страны и основных партнеров сбивать российские "шахеды" и ракеты вместе, особенно в районах, которые рядом с государствами НАТО. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.

"Прошлой ночью российская армия нанесла очередной удар по Украине "шахедами". В частности, есть попадания в Одесской области, в Измаильском районе, совсем недалеко от границы Румынии. "Шахеды" ударили по обычной гражданской инфраструктуре - паромному терминалу, по грузовикам, по складу с зерном", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что это именно то, что российские террористы всегда воспринимают как мишень - продовольственная безопасность региона и мира.

"Украина давно говорит всем соседям, всем основным партнерам: надо взаимодействовать, надо вместе сбивать "Шахеды", сбивать ракеты, особенно в районах, которые рядом с государствами НАТО. Это абсолютно возможно. Каждый раз на Ближнем Востоке во время преступных иранских ударов мы видим, как международная коалиция действует вместе. Я благодарю каждое государство, которое действительно помогает нам с ПВО. Я особенно благодарен Румынии за "петриот". И мы можем достичь еще большей эффективности - мы можем вообще положить конец российскому террору, сбивая "Шехеды", сбивая ракеты во взаимодействии", - призвал Зеленский.

В Одесской области враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру дронами: ранены два водителя, один - иностранец

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В августе в МИД заявляли, что Украина хочет, чтобы Польша сбивала российские ракеты или дроны, которые летят в сторону их страны, и нуждается в поддержке партнеров в этом отношении.