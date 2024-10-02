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Зеленський до сусідніх країн: можемо покласти край терору рф, збиваючи "шахеди" та ракети у взаємодії

Зеленський до сусідніх країн: можемо покласти край терору рф, збиваючи "шахеди" та ракети у взаємодії

Київ • УНН

 • 24747 перегляди

Президент України закликав сусідні країни та партнерів спільно збивати російські "шахеди" та ракети, особливо поблизу кордонів НАТО. Зеленський подякував Румунії за "Петріот" та наголосив на можливості покласти край російському терору.

Президент Володимир Зеленський закликав сусідні країни та основних партнерів збивати російські "шахеди" та ракети разом, а надто в районах, які поруч із державами НАТО. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передає УНН.

"Минулої ночі російська армія завдала чергового удару по Україні "шахедами". Зокрема, є влучання в Одеській області, в Ізмаїльському районі, зовсім неподалік від кордону Румунії. "Шахеди" вдарили по звичайній цивільній інфраструктурі – поромному терміналу, по вантажівках, по складу із зерном", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що це  саме те, що російські терористи завжди сприймають як мішень – продовольча безпека регіону та світу.

"Україна давно говорить усім сусідам, усім основним партнерам: треба взаємодіяти, треба разом збивати "шахеди", збивати ракети, а надто в районах, які поруч із державами НАТО. Це абсолютно можливо. Щоразу на Близькому Сході під час злочинних іранських ударів ми бачимо, як міжнародна коаліція діє разом. Я дякую кожній державі, яка дійсно допомагає нам із ППО. Я дякую особливо Румунії за "петріот". І ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо взагалі покласти край російському терору, збиваючи "шахеди", збиваючи ракети у взаємодії", - закликав Зеленський.

На Одещині ворог атакував припортову та прикордонну інфраструктуру дронами: поранено двох водіїв, один - іноземець02.10.24, 09:32 • 18960 переглядiв

Доповнення

В серпні в МЗС заявляли, що Україна прагне, щоб Польща збивала російські ракети чи дрони, які летять в бік їхньої країни, і потребує підтримки партнерів щодо цього.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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