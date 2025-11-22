Зеленский и лидеры Европы спешат отреагировать на дедлайн США по мирному плану с подходом переписать его как обновление - Bloomberg

Европейские лидеры отчаянно пытаются выиграть Украине больше времени для разработки новых рамок прекращения огня с Россией после того, как администрация президента США Дональда Трампа установила дедлайн на День благодарения, 27 ноября, а высокопоставленные чиновники США настаивают, что это превращается в ультиматум, при этом подход европейцев осторожен: как по сути переписать большую часть плана, но представить его как конструктивные обновления, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

"Президент Владимир Зеленский и лидеры Франции, Германии и других европейских стран спешат отреагировать на требования США относительно согласия Украины на план из 28 пунктов, распространенный на этой неделе, в следующий четверг. По словам осведомленных источников, их подход осторожен: как по сути переписать большую часть документа, но представить его как конструктивные обновления", - говорится в публикации.

"В знак нарастающей паники", как пишет издание, канцлер Германии Фридрих Мерц поспешил позвонить президенту США Дональду Трампу, чтобы договориться о дальнейших обсуждениях в ближайшие дни на уровне советников по национальной безопасности. Обычно это означало бы участие Марко Рубио, который занимает эту должность, а также является государственным секретарем США, но, по словам людей, знакомых с этим вопросом, эта роль может достаться министру армии США Дэну Дрисколлу.

Дрисколл ранее на этой неделе сообщил европейским послам, что соглашение нужно заключить как можно скорее, сообщили люди, которые разговаривали на условиях анонимности, чтобы обсудить частные разговоры. Он, как указывается, сказал посланникам, что Украина находится в затруднительном положении, и сейчас самое время для мира, сказали источники. Он добавил, что президент Трамп хочет мирного соглашения сейчас.

Как отмечает издание, "Дрисколл прямо сказал им, что он не пришел вести переговоры по деталям".

Однако Трамп, который прокомментировал план, как пишет издание, также указал на определенную гибкость относительно сроков, заявив в интервью Fox News Radio в пятницу утром, что хотя он считает 27 ноября уместным моментом для принятия решения, "если все идет хорошо, сроки склонны продлеваться".

Внимание теперь переключится на кулуары саммита G20 в Йоханнесбурге в ЮАР в субботу, где европейские лидеры наметят следующие шаги, сообщил ранее человек, знакомый с этим вопросом.

"Европа очень старалась выработать эту твердую и единую позицию по этому вопросу. И я думаю, что этот план потенциально отбрасывает все эти усилия на нет и создает сценарий, когда европейцам действительно придется вернуться к начальному этапу", – сказала Рэйчел Риццо, внештатный старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета.

В то же время издание указывает, что "когда первоначальный шок от плана исчез в пятницу, некоторые чиновники утверждали, что это повторение прошлого, когда Трамп выдвинул требование, Зеленский и Европа сопротивлялись, а президент США отступил".

Один европейский чиновник сказал, что это не первый раз, когда Зеленский оказался в затруднительном положении с Трампом. Чиновник утверждал, что новые санкции США вступают в силу, и хотя Украина находится в сложной ситуации, она продолжает наносить удары по целям глубоко в России и наносить тяжелые потери российским силам.

Другие более пессимистично настроены и считают, что на карту поставлены сами основы трансатлантического альянса и порядка безопасности, пишет издание.

